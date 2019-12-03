2019 рік стане другим або третім найтеплішим роком за всю історію спостережень – ООН

Всесвітня метеорологічна організація як одна зі структур ООН заявила, що 2019-й, що минає, стане другим або третім найтеплішим роком за всю історію спостережень (поки найтеплішим залишається 2016 рік – ред.).

2019-й завершує десятиліття глобальної спеки, танення льодів і рекордних рівнів моря, викликаних парниковими газами в результаті діяльності людини, йдеться у попередньому звіті про стан клімату.

Відповідно до звіту, глобальна середня температура поточного року з січня до жовтня була приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж в доіндустріальний період. Кожне з останніх чотирьох десятиліть було більш спекотним, ніж попереднє.

Рекордна температура фіксується нині в океанах, які поглинають 90% надлишкового тепла, що виділяється парниковими газами. Це, в свою чергу, руйнує морські екосистеми. Підвищення рівня моря прискорилося через танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді з початку супутникових спостережень 1993 року.

У звіті йдеться, що в першій половині 2019 року понад 10 мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями, зокрема 7 мільйонів – безпосередньо через екстремальні погодні явища, такі як шторми, повені та посуха. Кількість тих, кого клімат змусить покинути звичне місце проживання, до кінця року може зрости до 22 мільйонів, заявляє ВМО.

«Теплові хвилі і повені, які раніше були подіями «раз на століття», стають все більш регулярними. Країни, від Багамських островів до Японії і Мозамбіку, постраждали від руйнівних тропічних циклонів. Лісові пожежі охопили Арктику і Австралію», – сказав заявив голова ВМО Петтері Таалас.

У звіті ВМО з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я також йдеться, що рекордно високі температури повітря в Австралії, Індії, Японії і Європі в 2019 році вплинули на здоров’я і добробут жителів цих територій. Найбільш поширеними ризиками для здоров’я, спричиненими кліматом, стали тепловий удар, травми або загибель від екстремальних погодних явищ, продуктів харчування, якості води і такі хвороби як холера, лихоманка денге і малярія.

Нині в іспанському Мадриді триває кліматичний саміт ООН, серед ключових питань якого є остаточне доопрацювання норм Паризької угоди 2015 року, що зобов’язує країни працювати над скороченням викидів парникових газів.