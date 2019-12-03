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03 грудня 2019, Київ 16:04
Новини | Міжнародні

2019 рік стане другим або третім найтеплішим роком за всю історію спостережень – ООН

Цьогоріч температура була приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж в доіндустріальний період

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Всесвітня метеорологічна організація як одна зі структур ООН заявила, що 2019-й, що минає, стане другим або третім найтеплішим роком за всю історію спостережень (поки найтеплішим залишається 2016 рік – ред.).

2019-й завершує десятиліття глобальної спеки, танення льодів і рекордних рівнів моря, викликаних парниковими газами в результаті діяльності людини, йдеться у попередньому звіті про стан клімату.

Відповідно до звіту, глобальна середня температура поточного року з січня до жовтня була приблизно на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж в доіндустріальний період. Кожне з останніх чотирьох десятиліть було більш спекотним, ніж попереднє.

Рекордна температура фіксується нині в океанах, які поглинають 90% надлишкового тепла, що виділяється парниковими газами. Це, в свою чергу, руйнує морські екосистеми. Підвищення рівня моря прискорилося через танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді з початку супутникових спостережень 1993 року.

У звіті йдеться, що в першій половині 2019 року понад 10 мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями, зокрема 7 мільйонів – безпосередньо через екстремальні погодні явища, такі як шторми, повені та посуха. Кількість тих, кого клімат змусить покинути звичне місце проживання, до кінця року може зрости до 22 мільйонів, заявляє ВМО.

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«Теплові хвилі і повені, які раніше були подіями «раз на століття», стають все більш регулярними. Країни, від Багамських островів до Японії і Мозамбіку, постраждали від руйнівних тропічних циклонів. Лісові пожежі охопили Арктику і Австралію», – сказав заявив голова ВМО Петтері Таалас.

У звіті ВМО з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я також йдеться, що рекордно високі температури повітря в Австралії, Індії, Японії і Європі в 2019 році вплинули на здоров’я і добробут жителів цих територій. Найбільш поширеними ризиками для здоров’я, спричиненими кліматом, стали тепловий удар, травми або загибель від екстремальних погодних явищ, продуктів харчування, якості води і такі хвороби як холера, лихоманка денге і малярія.

Нині в іспанському Мадриді триває кліматичний саміт ООН, серед ключових питань якого є остаточне доопрацювання норм Паризької угоди 2015 року, що зобов’язує країни працювати над скороченням викидів парникових газів.

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