США: у штаті Пенсильванія офіційно зафіксували перемогу Байдена

У штаті Пенсильванія на північному сході США офіційно затверджені підсумки виборів президента. Губернатор штату Том Вулф оголосив про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

«Згідно з вимогою федерального закону, я підписав документ, який констатує, що голоси виборників дістаються Джо Байдену і Камалі Гарріс», – написав Вулф у твітері.

Після опрацювання бюлетенів у Пенсильванії Байден отримав остаточну перевагу над Трампом: 49,7% проти 49,2%. Це дасть йому 20 голосів виборників від Пенсільванії.

Як зазначає «Німецька хвиля», такі ж результати зафіксували і соціологічна служба Edison Research, а також телеканали NBC і ABC. Офіційні результати виборів ще не оголошені.

Раніше юристи Трампа заявляли, що близько 700 тисяч бюлетенів мають бути визнані недійсними, оскільки були численні процедурні порушення. Однак жодними доказами ці заяви не були підтверджені.

За даними агентства Associated Press і телеканалу CNN, демократ Джо Байден на президентських виборах у США отримав достатню кількість голосів, яка забезпечує йому щонайменше 270 голосів виборників, а саме таке число необхідне для перемоги над чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.