Єдина надія Трампа на перемогу над Байденом – у скасуванні процесу затвердження результатів виборів

Кампанія президента Дональда Трампа програла кілька судових позовів щодо оскарження результатів виборів на окремих дільницях у США.

Після того, як більшість американських ЗМІ спрогнозували перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, кампанія Трампа і її союзники-республіканці активізували зусилля, щоб не дозволити представникам місцевих влад затвердити результати виборів у ключових штатах, які вони ставлять під сумнів.

Через суди кампанія Трампа намагається зупинити процес затвердження результатів виборів. Таким чином вони підштовхують законодавчі органи у місцевих радах окремих штатів, де більшість мають республіканці, щоб вони оголосили перемогу Дональда Трампа – хоча, за підрахунками юридичних і політичних експертів, Дональд Трамп програв і за кількістю голосів по країні, і за кількістю голосів членів Колегії виборників.

На президентських виборах у США перемагає кандидат, який отримав 270 або більше голосів у Колегії виборників, де нараховується 538 членів. Кожен штат, залежно від кількості населення, має свою кількість виборників. Кандидат, який переміг у штаті, як правило, забирає собі всі голоси виборників. У кількох штатах діє виняток із цього правила, і виборників можна розділити між кандидатами.

Так, у штаті Мічиган за Байдена проголосували більш ніж на 150 тисяч людей більше, і він забирає у свій кошик голоси всіх 16 виборників штату.

Після остаточного підрахунку голосів законодавчі органи місцевого самоврядування у кожному штаті мають затвердити результати виборів.

Напередодні, у п’ятницю, 20 листопада, президент зустрівся із лідерами Республіканської партії у Мічигані. Як вважають оглядачі, Дональд Трамп обговорював із ними способи, як можна змінити результат голосування, щоб призначені ними виборники віддали голоси за Дональда Трампа.

У США немає закону, який би зобов’язував членів Колегії виборників проголосувати за того ж кандидата, якого обрали мешканці штату під час загальних виборів. Про це йдеться на сайті Національного архіву США.

«Коли ти голосуєш за кандидата на президента, ти насправді не обираєш президента. Ти своїм голосом повідомляєш штатові, як йому голосувати на зборах Колегії виборників. Штати користуються результатами загальних виборів, щоб призначити виборників. Політична партія, від якої переміг кандидат у штаті, обирає людей, які будуть виборниками на зборах Колегії виборників», – мовиться на сайті архіву.

Законодавці з Мічигану після зустрічі з президентом оприлюднили спільну заяву.

«Ми не маємо ніякої інформації, яка могла б змінити результати виборів у Мічигані. Як законодавчі лідери, ми будемо дотримуватись закону і нормального процесу щодо призначення виборників Мічигану, як ми і заявляли впродовж цієї виборчої кампанії», – мовиться у заяві.

«Кандидат, який отримає найбільше голосів виборців, переможе і отримає всі голоси членів колегії від Мічигану», – мовиться у заяві.

Лідер більшості сенату Мічигану Майк Ширкі, який брав участь у зустрічі з президентом, раніше заявляв, що законодавці не будуть віддавати 16 голосів Трампові.

Кампанія Трампа вимагала перерахунку голосів у низці ключових штатів, де переміг Джо Байден: в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії і Вісконсині.

Шість із цих штатів мають затвердити результати виборів впродовж наступних днів. У п’ятницю результати вже затвердив штат Джорджія, засвідчивши перемогу Джо Байдена.

Виборники усіх штатів мають затвердити результати голосування до 8 грудня. Потім 14 грудня виборники зустрічаються у своїх штатах, щоб формально віддати голос за кандидата, який переміг у штаті.

Як затверджують результати виборів

США мають найбільш децентралізовану систему адміністрування виборів серед розвинених країн. Кожен із 50 штатів дотримується власної системи підрахунку голосів і затвердження результатів виборів.

Після того, як люди проголосували, їхні голоси спочатку підраховують (canvass – англ.), потім затверджують на рівні міста або округу (county – англ., позначає адміністративний округ у США і часто перекладається як «графство»). Після цього засвідчені голоси надсилають до спеціально встановлених органів на рівні штату – це може бути рада збору голосів чи комісія для затвердження голосів. Переможця виборів у штаті затверджує секретар штату або губернатор (залежно від штату).

«Саме затвердження забезпечує необхідні повноваження для прийняття присяги новообраних посадовців», – повідомляє Національна конференція законодавчих зборів штатів (NCSL).

Лічильні комісії, які зазвичай лишались у тіні виборів, цього року опинились у центрі уваги після того, як республіканці подали судові позови, намагаючись зупинити затвердження результатів. У Мічигані лічильна комісія в окрузі Вейн (один з найбільш густонаселених округів), яка складається з чотирьох людей, перед тим, як затвердити результати виборів, підкреслила, що складається порівну з представників обох провідних партій. Так само було і з лічильною комісією всього штату Мічиган.

Кінцеві терміни засвідчення голосів

Більшість штатів уже затвердила результати виборів або перебуває у процесі затвердження. У 33 штатах, зокрема в Джорджії, Неваді, Пенсильванії, Вісконсині, округи зобов’язані засвідчити результати впродовж двох тижнів після виборів.

У 13 штатах, зокрема в Аризоні і Мічигані, ради округів мають засвідчити результати впродовж трьох тижнів після голосування.

Решта чотири штати, серед них Каліфорнія, дають округам термін до чотирьох тижнів на затвердження голосів.

Залежно від штату процес затвердження на рівні штату може тривати від одного до кількох днів після затвердження на рівні округів.

Затвердження голосів на рівні штату – хоча й важливий крок, але це є радше формальністю у випадку, коли результати виборів очевидні.

До прикладу, у Флориді, де Трамп переміг із перевагою в 371 686 голосів, секретар штату і комісія для збирання голосів затвердили результати за 30 секунд по телефону. Про це повідомив місцевий телеканал WTSP.

У Мічигані рада на рівні округів затвердила результати в середу, а рада для збирання голосів на рівні штату має зібратись наступного понеділка, щоб засвідчити результати.

За законами штату Мічиган, формально оголошує затверджені результати виборів губернатор.

У Пенсильванії ради на рівні округів мають затвердити результати виборів до понеділка і передати їх в офіс секретаря штату. Штат не має встановленого терміну для оголошення результатів.

Невада і Вісконсин мають оголосити свої результати до 1 грудня.

У Вісконсині клерки округів до неділі мають затвердити результати і передати їх у виборчу комісію штату.

У Неваді секретар штату повинен надати результати у верховний суд штату до 1 грудня, перед тим як губернатор формально затвердить результати.

Оскарження результатів

Навіть після того, як результати виборів затверджені і оголошені, кандидати, які програли вибори, можуть оскаржити ці результати в суді. Деякі штати мають встановлені терміни, коли можна ініціювати такі позови.

В Аризоні і Джорджії, на приклад, кандидат, який програє, має 5 днів після засвідчення результатів, щоб оскаржити їх. А в Неваді можна оскаржити результати виборів впродовж 5 днів після перерахунку голосів.

Кінцевий термін «Безпечна гавань»

Це кінцевий термін, до якого штати повинні вирішити всі суперечки щодо виборів і призначити виборників. Цього року ця дата припадає на 8 грудня, за тиждень до важливої зустрічі членів Колегії виборників.

«Після цієї дати штати не можуть змінювати правила, що стосуються обрання виборників», – розповіла Кімберлі Веле, професорка правознавства в Університеті Балтимору і авторка книжки «Все, що ви маєте знати про голосування і чому».

«Це кінцевий термін, коли штат може зустрітися і вирішити передати голоси виборників Трампові. Це теоретично, якщо не буде легітимного підрахунку», – сказала Веле.

«У штатах, де губернатором є демократ, питанням буде6 чи законодавці-республіканці зможуть домогтись результатів без підпису губернатора», – додала професорка.

Зак Сміт, співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, додає, що кандидат може отримати більшість голосів Колегії виборників і перемогти на виборах, навіть якщо штат не затвердить результати виборів.

«Якщо штат не затвердить результатів виборів і в результаті кандидат не отримає більшість голосів Колегії виборників, необхідну для перемоги, очевидно, тоді це буде серйознішою ситуацією», – сказав Сміт.

Зустріч виборників

Хоча американці обирали президента на виборах 3 листопада, найважливіше голосування цієї кампанії відбудеться 14 грудня. У цей день усі 538 виборників зустрінуться у столицях своїх штатів, щоб віддати свої голоси за новообраного президента. Щоб бути обраним, кандидат повинен отримати принаймні 270 голосів. Наразі, за попередніми даними, Байден заручився підтримкою 306 голосів виборників, тоді як Трамп має 232 голоси.

Виборники обіцяють голосувати за того, хто переміг у штаті 3 листопада. У деяких штатах передбачене покарання, якщо вони цього не зроблять.

Спільна сесія Конгресу

6 січня обидві палати Конгресу зустрінуться, щоб підрахувати і затвердити голоси членів Колегії виборників. Це остаточний крок у процесі американських виборів президента.

Через 14 днів після цього відбувається інавгурація нового президента. Повноваження нового голови держави набувають чинності опівдні 20 січня.