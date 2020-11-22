США: суд у Пенсильванії відхилив вимоги Трампа про перерахунок голосів

У США федеральний суддя відхилив позов президента Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсильванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті. Постанова суду, ухвалена 21 листопада, стала останнім ударом по чинному президенту, який намагається змінити результат президентських виборів, повідомили агенції Associated Press і Reuters.

Пенсильванія – один із кількох ключових штатів, у яких 3 листопада переміг суперник Трампа Джо Байден.

Головними аргументами юристів Трампа стало те, що виборчі комісії штату неправильно порахували бюлетені, отримані поштою. Юристи чинного президента також стверджували, що спостерігачі від Республіканської партії не були допущені до процедури підрахунку голосів.

Суддя Метью Бренн ухвалив, що аргументи Трампа в цій справі були безпідставні, спекулятивні і не підкріплені доказами. Суддя також оголосив про догану адвокатам Трампа.

Постанова суду означає, що голоси виборців штату Пенсильванія тепер можуть бути сертифіковані. Тепер виборчі комісії у всіх штатах зможуть зробити наступний крок до підготовки засідання колегії виборників 14 грудня. Саме це засідання і оголосить офіційно про переможця виборів президента США.

Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.