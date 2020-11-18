США: Трамп звільнив чиновника, який назвав вибори-2020 «безпечними»

Президент США Дональд Трамп звільнив керівника Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) Крістофера Кребса, який раніше відкинув заяви чинного президента про масове шахрайство на виборах 3 листопада. Трамп повідомив у твітері 17 листопада, що звільнив високопосадовця, оскільки його заява про безпеку виборів була «вкрай неточною».

Трамп продовжує наполягати, що на виборах були «масові неправомірні дії та шахрайство», це твердження чинного президента соціальна мережа Twitter негайно позначила як «сумнівне».

Кребс керував Агентством з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) з моменту його створення в 2016 році, коли американська влада була стурбована втручанням Росії у виборчий процес. Минулого тижня агентство заявило, що вибори 2020 року були «найбільш безпечними в американській історії».