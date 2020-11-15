США: Трамп уперше визнав перемогу Байдена

45-й президент США Дональд Трамп уперше визнав перемогу свого опонента з Демократичної партії Джо Байдена, але знову повторив тези про шахрайство на виборах 3 листопада.

«Він виграв, тому що вибори були сфальсифіковані», – написав Трамп у твіті, який соціальна мережа одразу позначила як «суперечливий».

Приблизно через годину Трамп уточнив, що «він виграв лише в очах фейкових ЗМІ. Я не поступаюся нічим!» «Перед нами довгий шлях», – додав чинний президент, але не уточнив, чи означає ця його заява продовження юридичної тяганини.

Юристи Трампа подали серію позовів про порушення під час голосування, попри те, що представники виборчих органів в усій країні заявили, що не бачать доказів серйозних порушень.

Для переобрання Трампу довелося б оскаржити лідерство Байдена в кількох штатах, це результат, який більшість аналітиків вважає дуже малоймовірним.

Байдена назвали переможцем виборів усі найбільші американські засоби інформації (навіть орієнтовані на Трампа чи республіканців). За оприлюдненими даними неофіційного підрахунку, Байден здобуває підтримку понад 270 членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу.

Формально голосування, яке відбулося 3 листопада, не є виборами президента США. Американці того дня в кожному штаті та федеральному окрузі Колумбія проголосували за виборників. Тепер колегія цих виборників має зібратися 14 грудня, щоб проголосувати за наступного президента США.