Посадовці США: вибори 3 листопада були найбезпечнішими в історії

Вищі посадові особи федерального уряду і штатів США, відповідальні за безпеку виборів, заявили, що немає «свідчень» того, що результати голосування 3 листопада якимось чином були скомпрометовані або змінені.

У заяві офіційних осіб, відповідальних за кібербезпеку і вибори, відкидаються необґрунтовані твердження президента Дональда Трампа і деяких республіканців про те, що фальсифікація і втрата бюлетенів привели до перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах.

«Немає ніяких доказів того, що будь-яка система голосування видалила або втратила голоси, змінила голоси або була якимось чином скомпрометована», – йдеться в заяві, поширеній Агентством кібербезпеки і безпеки інфраструктури Міністерства внутрішніх справ (CISA).

«Вибори 3 листопада були найбезпечнішими в історії Америки», – мовиться у заяві.

Серед авторів також президенти Національної асоціації державних виборчих комісій і Національної асоціації державних секретарів, які проводять вибори на рівні штату, а також виконавчий комітет координаційної ради уряду і промисловості, який включає в себе все основне обладнання для голосування.

Заяву було оприлюднено через кілька годин після того, як Трамп ретвітнув безпідставне твердження про те, що виробник обладнання для обробки голосів «видалив» 2,7 мільйона голосів по всій країні і передав сотні тисяч голосів Байдену в Пенсільванії та інших штатах, де президент програв.

«Хоча ми знаємо, що існує безліч необґрунтованих заяв і можливостей для дезінформації про процес наших виборів, ми можемо запевнити вас, що ми повністю впевнені в безпеці і чесності наших виборів, і ви повинні (буди впевненими, – ред.) теж. Якщо у вас є питання, звертайтеся до посадових осіб, відповідальних за вибори, як до голосів, яким довіряють, оскільки вони керують виборами», мовиться у заяві.

Після того, як основні новинні організації 7 листопада оголосили Байдена переможцем виборів, Трамп продовжив юридичні баталії, щоб скасувати результати, незважаючи на те, що він не надав ніяких доказів порушень, які могли б вплинути на результат.

Тим часом агентство Reuters повідомило, що Трамп може звільнити главу CISA Кріса Кребса, який спробував спростувати дезінформацію про фальсифікації під час голосування.