Байден збирається призначити головою апарату Білого дому свого радника

Обраний президент США Джо Байден має намір призначити на посаду глави апарату Білого дому свого давного радника Рона Клейна.

«Глибокий, різноманітний досвід і здатність Рона Клейна працювати з людьми з різних політичних кіл – це саме те, що мені потрібно в голові адміністрації Білого дому, коли ми протистоїмо цьому моменту кризи і знову об’єднуємо нашу країну», – написав Байден у твітері.

Вибір Клейна відображає пріоритет нової адміністрації Байдена щодо стримування пандемії коронавірусу та подолання економічних потрясінь.

Клейн був координатором заходів з боротьби з лихоманкою Ебола під час спалаху епідемії у Західній Африці у 2014 році і зіграв ключову роль у розробці й реалізації плану відновлення економіки у адміністрації колишнього президента Барака Обами у 2009 році під час глобальної фінансової кризи.

Клейн був головою адміністрації Байдена протягом першого терміну Обами і був радником з кампанії Байдена. Він також був керівником апарату віце-президента Ела Гора в середині 1990-х років і працював у Конгресі, коли Байден був сенатором.

Глава апарату Білого дому часто вважається «сторожем» президента, розробляє політичну і законодавчу стратегію і служить сполучною ланкою з Конгресом на законодавчих переговорах.