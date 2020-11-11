Вибори президента США: Трампа оголосили переможцем у штаті Аляска

За результатами голосування на виборах президента США в штаті Аляска переміг чинний голова Білого дому Дональд Трамп – американські ЗМІ зробили такий висновок 11 листопада – через вісім днів після основного дня голосування.

З урахуванням цього штату число голосів у колегії виборників у кандидата-республіканця зросла до 217.

Але Трамп, як і раніше, значно відстає від свого суперника, демократа Джо Байдена, який подолав необхідний для обрання президентом поріг у 270 голосів виборників. У Байдена їх зараз 279.

Колишній віцепрезидент в адміністрації Барака Обами лідирує також в Аризоні і Джорджії, де підрахунок поки що триває. У Північній Кароліні, де обробка бюлетенів також ще не завершена, попереду Трамп.

Але навіть якщо Трампу вдасться перемогти у всіх цих трьох штатах, і він отримає 42 електоральних голоси, загального підсумку виборів це не змінить.

На виборах до Конгресу, після завершення підрахунку голосів на Алясці, сенатор Ден Салліван домігся переобрання і таким чином забезпечив своїм однопартійцям-республіканцям рівно половину зі ста місць у Сенаті. У демократів у верхній палаті Конгресу зараз 48 місць, але залишається невідомою доля ще двох крісел у зв’язку з тим, що в Джорджії жоден з кандидатів 3 листопада на набрав більше ніж 50 відсотків. Там у січні відбудеться другий тур.

Незважаючи на те, що офіційні підсумки президентських виборів поки що не підведені, американські медіа оголосили переможцем Байдена. І багато світових лідерів вже привітали його з обранням.

Трамп відмовляється визнати поразку. Його виборчий штаб і частина республіканців звернулися з позовами до суду, оскаржуючи результати. При цьому частину позовів судді вже відхилили, а Трамп не надав вагомих доказів масових маніпуляцій і крадіжки голосів, про які він заявляв.

Джо Байден і його команда тим часом почали підготовку до переходу під їхній контроль федерального уряду, що відбудеться, якщо його перемога на виборах підтвердиться.