Експерти у США дали прогнози щодо зовнішньої політики Вашингтона за президентства Байдена

Більшість американських ЗМІ прогнозують, що на виборах президента переміг Джо Байден. Дехто вважає, що тепер зовнішня політика США суттєво зміниться. Низка лідерів іноземних держав уже привітала Джо Байдена з перемогою на виборах. Втім, серед них не було президента Росії Володимира Путіна.

«Думаю, що в принципі логічно, що Путін мовчить. Він просто не хоче посилювати Байдена, бо Байден – це кандидат, який Путіну менш вигідний, ніж Трамп, скажімо так», – каже Марія Снєгова, російська дослідниця американського Центру аналізу європейської політики.

Втім, критики Байдена наголошують, що адміністрація Обами і Байдена, навпаки, була нерішучою щодо Росії, зокрема, щодо надання Україні летального озброєння, яке зрештою надали за президентства Трампа. Проте експерти прогнозують, що зовнішня політика президента Джо Байдена буде відрізнятись від політики президента Барака Обами.

«Виклик, який постане перед Байденом, полягатиме в тому, наскільки впевнено він зможе сказати: «Дивіться, я не Барак Обама. Я не є другим пришестям Обами. Я Джо Байден, і я несу інший підхід, у якому Америка буде активнішою не лише за останні чотири роки, а й за останні 12 років», – каже Ерік Еделман, американський дипломат.

Президент призначає також очільника Державного департаменту, який виконує зовнішню політику країни. Чинний заступник держсекретаря США Стівен Біґан бачить політику Америки щодо Росії так: слід продовжувати тиск, але залишати простір для діалогу.

«Я дуже практична людина. Я готовий сісти з російськими колегами і подивитись, де ми можемо досягти згоди – навіть за умов, що ми маємо питання, де ми глибоко не погоджуємось. Але реальність така, що в останні роки в нас не було достатньо політичного простору для цього – чи це російське вторгнення в Східну Україну та анексія Криму, чи це маніпуляції в Білорусі, чи отруєння Олексія Навального», – каже Біґан.

Важливі рішення Білого дому, як правило, ухвалюються в співпраці з Конгресом. Експерти кажуть, що у Джо Байдена хороші робочі стосунки з лідером республіканців у Cенаті Мітчем Макконнеллом. Від їхньої співпраці буде залежати, в тому числі, й зовнішня політика США.

«Інстинкт Байдена, звісно, полягатиме в намаганні відбудувати традиційну двопартійну коаліцію американського лідерства. Я думаю, республіканці вимагатимуть більш рішучого підходу – зокрема, щодо Китаю», – каже Вікторія Нуланд, помічниця держсекретаря США у 2013–2017 роках.

Перед інавгурацією, яка запланована на 20 січня, на США чекає перехідний період. І від того, як обидві команди зможуть порозумітись у цей час, будуть залежати і відносини і з іншими країнами.

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