Союзники США від Європи до Азії вітають Байдена з перемогою на виборах президента. Кремль мовчить

Союзники Сполучених Штатів Америки від Європи до Східної Азії вітають Джо Байдена із його обранням наступним президентом США. Свої привітання вже висловили у ЄС, зокрема Німеччина, Франція, Польща, а також Великобританія, Японія. Свою позицію висловив навіть Іран, у якого складні відносини із Вашингтоном.

Президент Ірану Хасан Роугані припустив, що нова адміністрація Байдена зможе «компенсувати попередні помилки» влади.

«Тепер у майбутньої американської адміністрації є можливість компенсувати свої попередні помилки і повернутися на шлях дотримання міжнародних зобов’язань», – сказав Роугані.

Раніше Байден казав, що планує стати на «надійний шлях повернення до дипломатії» з Іраном, і порушити питання про можливість повернення США у ядерну угоду, підписану, коли він був віцепрезидентом за Барака Обами.

Тим часом, Кремль не виступив поки із жодною заявою про вибори у США. Інформації з цього приводу на сайті президента Росії Володимира Путіна немає.

Аналітики очікують, що Джо Байден буде жорсткіше, аніж Дональд Трамп, ставитись до Кремля, зокрема в частині його політики щодо прав людини та зовнішньополітичної діяльності. Байден неодноразово критикував президента Росії Володимира Путіна за вторгнення на територію країн-сусідів, втручання у вибори за кордоном, а нещодавно назвав Росію «опонентом» США.

Будучи віцепрезидентом, Байден був відповідальним у адміністрації Обами за відносини з Україною після подій на Майдані 2014 року, за якими послідували анексія Росією українського Криму і бойові дії на Донбасі.

За час перебування на посаді віцепрезидента Байден відвідав Україну шість разів і посприяв у фінснсовій та військовій допомозі Києву на півтора мільярда доларів. Він також долучився до процесу запуску антикорупційної системи в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому вітанні на адресу Джо Байдена заявив, що «Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічних відносин зі Сполученими Штатами».

Торік через телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, під час якої, як стверджували представники Демократичної партії США, Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність в Україні Гантера Байдена, сина Джо Байдена, був запущений процес імпічменту Трампа Палатою представників США. Врешті-решт Сенат виправдав Трампа.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування. Юридичні намагання Дональда Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити перемогу Байдена, яку відтак затвердить колегія виборників.