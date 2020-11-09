У Кремлі заявили, що чекають остаточних результатів виборів у США, перш ніж вітати обраного президента

У Кремлі вважають за необхідне дочекатися остаточних результатів голосування в США, перш ніж вітати обраного президента. Про це у понеділок заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, чиї слова цитують російські ЗМІ.

«Ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підведення підсумків виборів, що відбулися», – заявив представник Кремля.

На запитання, у чому різниця між нинішньою ситуацією і тою, що була чотири роки тому, коли Путін одним із перших привітав Дональда Трампа з перемогою, недочекавшись офіційних результатів, Пєсков сказав: «Там мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому тим ситуація і відрізняється».

Пєсков заявив, що Путін «неодноразово заявляв, що буде поважати вибір американського народу» і готовий працювати з будь-яким президентом США. Москва сподівається знайти спосіб нормалізації відносин із Вашингтоном, додав речник російського президента.

Демократ Джо Байден був оголошений низкою провідних американських ЗМІ обраним президентом США 7 листопада, через чотири дні після дня виборів. Він подолав поріг у 270 голосів колегії виборників, необхідний для перемоги на президентських виборах. Ключові штати США все ще підраховують голоси, а Дональд Трамп заявив про позови на результати голосування в кількох штатах.

Відносини Росії і США загострилися в 2014 році, коли Росія анексувала український Крим. Очікується, що Джо Байден, який в той час займав пост віцепрезидента за президента Барака Обами, займе жорсткішу позицію щодо Кремля, аніж Трамп, зокрема у сфері прав людини і зовнішній політиці. Президент України Володимир Зеленський у вітанні Байдену 7 листопада заявив, що Україна «з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічне партнерство зі США».