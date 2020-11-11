Помпео: «дуже впевнений», що у США відбудеться «добрий перехід влади»

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що світ має бути «впевненим» у тому, що в Сполучених Штатах відбудеться мирна передача влади, навіть попри те, що сам керівник зовнішньополітичного відомства наразі відмовився визнати обраного президента Джо Байдена переможцем виборів.

Хвилю критики викликав коментар Помпео 10 листопада під час пресконференції, коли він заявив, що «відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа».

Байден назвав цю заяву Помпео «безпідставною» та «небезпечною». Згодом держсекретар висловився менш категорично.

«Ми готові. Світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми підрахуємо всі голоси. Коли процес завершиться, будуть обрані виборники. Є процес, Конституція викладає його досить чітко», – сказав Помпео під час радіоінтерв’ю пізніше 10 листопада.

В іншому інтерв’ю, яке він того ж дня дав Fox News, Помпео сказав, що «дуже впевнений, що у нас буде добрий перехід, що ми переконаємось, що той, хто увійде в офіс президента опівдні 20 січня (2021 року – ред.), матиме одразу всі доступні інструменти».

Джо Байден вважається переможцем виборів, що відбулися в США 3 листопада, за підрахунками всіх провідних експертів, він здобуває необхідну для обрання президентом Сполучених Штатів підтримку понад 270 членів Колегії виборників, яка збереться в грудні.

77-річний Байден протистоїть зусиллям 45-го президента США Дональда Трампа з оскарження результати виборів. Трамп разом із союзниками з Республіканської партії заявляє про шахрайство під час голосування в кількох штатах.

Дві окремі групи міжнародних спостерігачів заявили, що вибори були чесними та без значних порушень. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) критикує Трампа за його «безпідставні» напади на виборчий процес.

Заяви чинного президента про шахрайство на виборах не знаходять підтримки і серед пересічних американців. Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане 10 листопада, показало, що приблизно чотири з п’яти опитаних вважають, що вибори виграв Байден.