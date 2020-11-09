Іран закликає сусідів до діалогу після перемоги поразки Трампа на виборах у США

Іран закликав сусідні країни до діалогу, позаяк вони, на його думку, не можуть розраховувати на підтримку Дональда Трампа зараз, коли він програв президентські вибори в США. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 9 листопада.

«Трамп піде за 70 днів. Але ми залишимося тут назавжди. Ставити на чужинців для забезпечення безпеки – це завжди погана ставка. Ми простягаємо руку нашим сусідам для діалогу, щоб розв’язати розбіжності», – написав Заріф.

Відносини переважно шиїтського Ірану зі Сполученими Штатами та їхніми здебільшого суннітськими союзниками у Перській затоці – зокрема Бахрейном, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами – різко погіршилися під час президентства Трампа.

Трамп у 2018 році відмовився від ядерної угоди між Тегераном та світовими державами та почав кампанію «максимального тиску» проти Ірану, до якої входили також серйозні економічні санкції.

Однак адміністрація Трампа так і не змогла досягти заявленої мети – змусити Тегеран до перемов про нову угоду, яка б встановила невизначені обмеження на іранську ядерну програму, а також та обмежила програму розробки балістичних ракет.

У відповідь на санкції США Іран поступово перестав виконувати свої зобов’язання згідно з ядерною угодою.

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Тегеран заявляв про готовність повернутися до зобов’язань за угодою, якщо Сполучені Штати також до неї повернуться та скасують санкції, введені Трампом.

Водночас обраний президент США Джо Байден припускав, що Вашингтон може знову приєднатися до знакової ядерної угоди, укладеної тоді, коли він був віцепрездентом в адміністрації Барака Обами.

«Нам терміново потрібно змінити курс», – написав Байден у вересні у своєму висновку, опублікованому на CNN. За словами тоді ще кандидата в президенти, він «готовий піти шляхом дипломатії, якщо Іран вживе заходів, щоб показати й свою готовність».