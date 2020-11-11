Байден згадав Україну у розмові з лідерами Британії та Франції

Обраний президент США Джо Байден обговорив з лідерами Великої Британії та Франції тему конфлікту в Україні. Про це повідомляє його штаб.

Зокрема, у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном Байден «висловив готовність співпрацювати в питаннях глобальних викликів, в тому числі безпеки і розвитку в Африці, конфліктів в Україні та Сирії, а також іранської ядерної програми».

Спілкуючись з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном обраний президент США зазначив, що готовий співпрацювати з Лондоном у питанні України.

«Серед загальних пріоритетів, які обговорювалися, – стримування COVID-19 і просування глобальних зусиль з охорони здоров’я, прагнення до сталого економічного відновлення; відповідь на виклики кліматичних змін, зміцнення демократії, а також спільні зусилля в питаннях Західних Балкан і України», – мовиться у пресрелізі.

Демократ Джо Байден був оголошений низкою провідних американських ЗМІ обраним президентом США 7 листопада, через чотири дні після дня виборів. Він подолав поріг у 270 голосів колегії виборників, необхідний для перемоги на президентських виборах. Ключові штати США все ще підраховують голоси, а Дональд Трамп заявив про позови на результати голосування в кількох штатах.