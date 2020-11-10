Що в НАТО та ЄС думають про поразку Трампа і перемогу Байдена?

(Рубрика «Точка зору»)

Щоб у вас не було жодного сумніву. Більшість співробітників у НАТО та ЄС видихнули з полегшенням, коли стало зрозуміло, що Джо Байден стане наступним президентом США.

І в той час, як багато хто сподівається на повернення «порядку, що спирається на правила» в питанні торгівлі та захисту довкілля, – всі, проте, знають, що все буде так, як і раніше, навіть коли наступний американський президент буде більш прихильним до багатосторонньої дипломатії.

Практично всі європейські представники, які реагували на результати виборів у США, сказали те саме щодо очікувань від нового американського президента: «тональність» і «стиль», а потім «більші сподівання на процес».

Можливо, це не каже про багато що, але для таких «повільних» організацій, як ЄС та НАТО, це багато важить.

Їхній наголос на побудові консенсусу, дискусіях та переговорах не підходили для президента Трампа, з його зовнішньополітичними спалахами та твітерною дипломатією.

І в той час як дві організації вижили під час попередніх чотирьох років, офіційні представники вказують на шкоду, якої було заподіяно цим двом інституціям, а також, що невирішені питання можуть і далі затьмарювати порядок денний – тільки вже підкилимно.

По НАТО було завдано найбільшого удару. Президент Трамп спочатку називав НАТО «застарілою» організацією, потім назвав союзників, які не витрачають два відсотки ВВП на оборонні цілі «правопорушниками» і навіть погрожував взагалі вивести США з НАТО.

Люди вірять, що коли, скажімо, на Естонію напали, всі інші – включно зі США – миттєво прийдуть їй на допомогу. Якщо такої переконаності немає, тоді й НАТО немає

І все ж, як каже один представник НАТО, найбільшою проблемою було те, що президент США не дуже вважав себе зобов’язаним щодо Статті 5 Договору НАТО. Як він каже, «вся суть НАТО є такою, що люди вірять, що коли, скажімо, на Естонію напали, всі інші – включно зі США – миттєво прийдуть їй на допомогу. Якщо такої переконаності немає, тоді й НАТО немає».

З перемогою Байдена з’явилася надія, що ця віра в колективну оборону і допомогу знову повертається. Але також існує і визнання з боку європейських представників в НАТО, що деякі речі в альянсі вже недавно покращились.

Витрати на оборону в 2020 році зросли на 19% із 2016 року – можливо, під тиском з боку Вашингтону. США також передислокували війська в країни на східному фланзі і зіграли ключову роль у тому, що відбулись деякі з наймасштабніших військових навчань від часу завершення Холодної війни.

Президент Байден буде продовжувати тиснути на європейців щоб вони витрачали навіть більше на військові цілі, хоча багато країн Європи не в змозі це робити з огляду на коронавірусну пандемію. Це може призвести до нового тертя.

Як і Трампу, Бадену доведеться мати справу з Туреччиною, яка, як багато хто каже, «воює з усіма союзниками в альянсі». Поки невідомо, як Байден підходитиме до «питання Анкари», але йому не уникнути цієї проблеми.

Як із НАТО, так і з ЄС, одна річ є зрозумілою: Німеччина та Британія залишатимуться ключовими партнерами для США. Коли Байден переїде до Білого дому, Британія або вже вийде зі спільного ринку та митного союзу з ЄС із угодою, або без неї, що потенційно може призвести до ще однієї політичної та економічної кризи на початку 2021 року.

Як би там не було, джерела в ЄС кажуть, що Байдену буде важко мати справу з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Байден не є прихильником «Брекзиту» на відміну від Трампа

Байден не є прихильником «Брекзиту» на відміну від Трампа. І в Байдена буде ще менше ентузіазму, коли раптом це підірве угоду щодо миру в Північній Ірландії. Байден дуже пишається своїм ірландським корінням і для нього питання миру в Північній Ірландії є не лише політичним.

В НАТО, однак, є більше сподівань, що все ще сильна відданість «особливому партнерству» між Лондоном та Вашингтоном, яке стосується насамперед безпекових та військових справ, і може стати двигуном ще навіть твердішої позиції НАТО щодо Росії. І що це триматиме двері відчиненими для прийому нових членів і заохочуватиме інших витрачати більше на оборону, не дивлячись на потенційне економічне падіння.

І Німеччина, яка з ентузіазмом ставиться до міжнародних інституцій та багатосторонніх угод, сподівається, що Байден швидко поновить інтерес Вашингтону до Світової організації торгівлі (СОТ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Паризької кліматичної угоди, а також, імовірно, до угоди з Іраном. На двосторонньому рівні німці сподіваються, що Байден перегляне рішення Трампа про виведення тисяч американських вояків із Німеччини.

Чимало проблем, які дратували Білий дім, невирішені. Чому й далі триває будівництво «Північного потоку-2»? Чому Німеччина не займає твердішу позицію щодо Москви?

Але є й інші питання, які треба вирішувати. Німецька канцлерка Анґела Меркель відійде після 16 років на чолі уряду і це має статися напередодні виборів у Німеччині восени наступного року і все ще неясно, хто замінить її на посаді лідера християнських демократів і яка коаліція виникне в Німеччині після виборів.

Чимало проблем, які дратували Білий дім, залишаються невирішеними. Чому й далі триває будівництво газогону «Північний потік-2»? Чому Німеччина не займає твердішу позицію щодо Москви? І чи справді Німеччина не може витрачати більше на оборону з огляду на її економічну міць?

Але, можливо, найбільшим питанням для Німеччини, як також і для всієї Європи, є таке: де вони стоять щодо Китаю? Як і Трамп, Байден знає, що Пекін є великим стратегічним конкурентом Америки. Як і його попередник, Байден запитає європейців: а на чиєму боці перебувають вони?

Рікард Юзвяк – редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

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