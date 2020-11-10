Очільник Мін’юсту США доручив розслідувати можливі фальсифікації на виборах президента

Міністр юстиції США Вільям Барр уповноважив федеральних прокурорів розпочати розслідування порушень під час голосування, попри відсутність доказів на підтримку тверджень президента Дональда Трампа про те, що він програв президентські вибори демократу Джо Байдену через масові фальсифікації.

У відповідь на розпорядження Барра від 9 листопада американські ЗМІ повідомили, що керівник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з виборами Міністерства юстиції оголосив у внутрішньому електронному листі, що йде з посади після того, як дізнався про «нову політику і її наслідки».

Барр, один з найближчих соратників Трампа, був звинувачений критиками і демократами в багаторазовій політизації системи правосуддя за час його перебування на посаді.

Передвиборчий штаб Байдена стверджував, що Барр підживлює спростовані спостерігачами звинувачення Трампа у фальсифікаціях на виборах.

Розпорядження Барра з’явилося після того, як адміністрація Трампа закликала Міністерство юстиції розслідувати заяви про порушення на виборах, а штаб Трампа подав кілька судових позовів у декількох штатах. Судді втім відхилили позови в Мічигані і Джорджії. Експерти кажуть, що юридичні зусилля Трампа мають мало шансів змінити результат виборів, де очевидну перевагу має Джо Байден.

Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.