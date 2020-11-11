Українська поліція закрила кримінальне провадження щодо Байдена – МВС

Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо обраного президента США Джо Байдена, заявив у коментарі Радіо Свобода заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Можу підтвердити, що так, закрили», – розповів Тракало.

10 листопада агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомило, що Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джо Байдена, яке було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна. В оприлюдненому агентством документі йшлося, що поліція вирішила закрити провадження 23 вересня за відсутністю складу злочину.

Справа була відкрита Державним бюро розслідувань на виконання рішення суду за статтею 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча). Згодом її направили до Печерського управління поліції Києва.

Шокін стверджує, що Байден у часи роботи на посаді віцепрезидента США домігся його відставки через бажання розслідувати діяльність української газовидобувної компанію Burisma, де працював син Байдена Гантер.

У січні 2018 року Джо Байден розповідав, що під час візиту до Києва домігся звільнення протягом кількох годин генерального прокурора України через регрес у боротьбі з корупцією.

«Я їздив у Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від [тодішнього президента України Петра] Порошенка і [тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія] Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили… Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей», – казав Байден.

Він приїжджав до України в грудні 2015 року. У березні 2016 року Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення Шокіна.

У вересні 2019 року в Сполучених Штатах почалося розслідування щодо чинного президента Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Президент США нібито хотів, щоб в Україні почали розслідування стосовно опонента Трампа на виборах Джо Байдена через ситуацію навколо Burisma.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. 5 лютого Сенат США не підтримав імпічмент.

3 листопада відбулися вибори президента США. За даними ЗМІ, кандидат від Демократичної партії Джо Байден здобув перемогу над чинним президентом Дональдом Трампом.