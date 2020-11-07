Байден: для мене честь і шана бути обраним наступним президентом США

Джо Байден у першій заяві після того, як провідні засоби інформації США проголосили його переможцем президентських виборів, заявив, що має за честь бути обраним, щоб «вести вперед нашу велику країну».

«Перед нами важка робота, але ось що я вам обіцяю: я буду президентом усіх американців – чи голосували ви за мене, чи ні», – написав він у твітері.

«Я виправдаю довіру, яку ви висловили до мене», – додав він.

Іще в одній заяві відразу після оголошення про його перемогу Байден заявив: «Для мене честь і шана отримати ту довіру, яку ви висловили до мене і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс. Поставши перед безпрецедентними перешкодами, рекордне число американців проголосувало і тим іще раз довело, що демократія живе глибоко в серці Америки».

Його суперник, чинний президент Дональд Трамп після оголошення про його поразку відмовився визнавати її. Він заявив, що вибори «ще далеко не закінчені» і що він буде оскаржувати їхні результати в судах.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні намагання Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити його перемогу.

Байден, якому пізніше цього місяця сповнюється 78 років, стане найстаршою людиною, обраною на посаду президента США.

Раніше 7 листопада всі провідні авторитетні засоби інформації у США, де саме вони, а не якийсь офіційний орган, оголошують результат голосування, з посиланням на дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, Пенсильванії, підтвердили перемогу там демократа Джо Байдена. Таким чином, він отримує вже принаймні 273 голоси виборників – більше, ніж 270, мінімально необхідних для обрання наступним президентом США.

Дональд Трамп відтак уже не зможе надолужити своє відставання.

Крім того, на цей час деякі ЗМІ вже віддали Байденові перемогу і в штаті Аризона, який дає ще 11 голосів виборників. А телеканал Fox News, загалом прореспубліканський і прихильний до Трампа, вже віддав Байденові перемогу і в Неваді з її 6 голосами виборників.

На цей час досі не завершений підрахунок у кількох штатах, що мали вирішальне значення, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою, – зокрема таких, як Джорджія (де невелику перевагу теж має Байден) чи Північна Кароліна (де перед веде Трамп). За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. Він багато разів заявляв про різноманітні порушення, але жодного разу не наводив ніяких доказів. За повідомленнями, реальні випадки таких можливих порушень, наразі не відомі. В кількох штатах суди вже відмовили Трампові, але його юридична команда продовжує ці намагання.

І в очікуванні на ініційовані Трампом судові процеси команди обох кандидатів уже оголосили серед своїх прихильників збір коштів на покриття очікуваних судових витрат. У Трампа, за повідомленнями, збираються зібрати на це 60 мільйонів доларів.

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.