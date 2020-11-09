Фото з Байденом, котик і «віцепрезидент Єрмак». Чим Україна привітала новообраного президента США?

Чинний та колишній президенти України, політики та громадські діячі – усі активно вітають Джозефа Байдена з очевидною перемогою на цьогорічних виборах президента США: хтось спільними фото, хтось «відсутністю таких», а хтось світлинами котиків. Більше про це – в огляді Радіо Свобода.

«Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс! Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в галузях безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба тільки зміцніє!» – із таким привітанням до очевидного переможця цьогорічних виборів президента США звернувся президент України Володимир Зеленський.

Через кілька хвилин по цьому привітання Джозефу Байдену з'явилось і на сторінці голови ОП Андрія Єрмака.

«Вітаю Джо Байдена та Камалу Гарріс із перемогою! Наші країни розділяє океан, втім нас нерозривно об’єднують спільні цінності та прагнення захищати та просувати свободу і демократію. Будемо раді бачити вас у Києві!» – написав він.

Такий пост очільника Офісу президента викликав неоднозначну реакцію у журналістів. Так, наприклад, видання ZN.ua через цей допис потролило Єрмака і назвало «віцепрезидентом».

Своє рішення журналісти пояснили так: «Незважаючи на дипломатичну освіту, Андрій Єрмак не усвідомлює, що президентів держав з обранням вітають глави держав, а не керівники їх патронатних служб. Не по чину».

Тим часом, на відміну від президента, голови ОП, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на завершення виборів у США більш обережною заявою: привітав лише американський народ, не згадуючи при цьому жодного політичного прізвища.

«Вітаю американський народ із проведенням виборів Президента США! Ознакою їхньої успішності стала рекордна кількість охочих реалізувати своє виборче право. Це і є прозора демократія в дії. Впевнений у продовженні стратегічної співпраці між нашими країнами!» – написав він у твіттері, чим спровокував хвилю іронічних постів про свої хитрощі.

Спільними фото з очевидним переможцем виборів президента США та зустрічами з ним, як в Україні, так і в Сполучених Штатах, похизувався і нещодавно переобраний мер Києва Віталій Кличко.

«Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком. Тому вірю в прогрес партнерських стосунків між нашими державами. Та в ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень», – написав очільник Києва.

Одразу сім спільних світлин із Байденом тим часом показав п'ятий президент України, а нині народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

«Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу», – написав п'ятий президент України.

Спільними фото з Байденом так само, як Порошенко та Кличко, похизувалась і ціла низка як чинних, так і вже колишніх політиків, а також різноманітних громадських діячів. Наприклад, екснародна депутатка від БПП Світлана Заліщук, екснародний депутат від БПП, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко, екснародна депутатка від «Самопомочі»​ Ганна Гопко, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, голова правління громадської організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Дехто, аби бути в тренді, знайшов особливо оригінальні варіанти фото з Байденом. Як, наприклад, ексміністр соцполітики Павло Розенко та екснародний депутат від «Радикальної партії» Дмитро Лінько:

Ті, в кого не знайшлось навіть таких фотографій, теж не розгубились, як скажімо, екснародний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець:

Таке намагання частини політиків та громадських діячів наввипередки похизуватись світлинами з новообраним президентом Сполучених Штатів стало приводом для не меншої кількості жартів на цю тему.

«Серед українських реформаторів оголошено конкурс на кращу фотографію з Байденом», – написав ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

«Кажуть, є легенда, що якщо не викласти сьогодні фото з Байденом, то не потрапиш до наступного скликання Верховної Ради», – іронічно зауважив Петро Журавель.

«А давайте якось єднатись ті, хто не має фото з Байденом. Судячи з моєї стрічки нас людей 5 набереться!» – жартома запропонувала представниця «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко.

Водночас приводом для іронічних дописів стали не лише численні пости на тему фото з Байденом, але і відсутність будь-якої реакції на його очевидну перемогу на виборах президента США.

«Щось не чути поздоровлень Джо Байдена від Віктора Медведчука, секти ненависників Сороса і зовнішнього управління. Формально, вибори, звичайно ще не закінчилися. Але з перемогою Лукашенка вони розібралися дуже швидко і виглядали куди рішучішими. Передайте цим амбасадорам тестостерону, нехай не мовчать, бо ми дуже хвилюємося за їхнє здоров'я», – жартома написав екснародний депутат, а нині заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

А от народну депутатку від «Європейської солідарності» Вікторію Сюмар очевидна перемога Джозефа Байдена на виборах президента США змусила задуматись над перебігом підрахунку голосів на українських місцевих виборах.

«Всі привітали Байдена? Гарно. Але от українські вибори досі не пораховані», – зазначила вона.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов жартує, що про перемогу Байдена на виборах президента США у міськраді Дніпра «знали заздалегідь» і саме тому кілька років тому «офіційно назвали головного кота міськради ім'ям «Байден».