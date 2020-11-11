Штаб Трампа оскаржив результати голосування в Мічигані

Штаб президента США Дональда Трампа подав 11 листопада новий позов для оскарження підрахунку голосів на виборах президента в одному з ключових штатів – Мічигані, в якому переміг його суперник, демократ Джо Байден.

Цей позов – останній із низки звернень до судів, до яких вдається кампанія Трампа, намагаючись заблокувати перемогу Байдена на виборах 3 листопада.

У Мічигані, де в 2016 році Трамп переміг, цього разу він програв Байдену з різницею у близько 2,6%, згідно з неофіційними підрахунками.

У позові, зокрема, йдеться про ймовірні порушення, зокрема в окрузі, де розташоване місто Детройт.

Представник Державного департаменту штату Мічиган, який курує вибори в штаті, заявив, що кампанія Трампа пропагує неправдиві заяви.

Тим часом у Джорджії, ще одному штаті, де підрахунок голосів триває, керівник виборчої комісії заявив, що штат проведе перерахунок усіх бюлетенів. За його словами, остаточні результати будуть до 20 листопада.

Байден із невеликим відривом лідирує в Джорджії, де Трамп виграв у 2016 році.

Відмова Трампа прийняти поразку, незважаючи на вагомі докази того, що він програв і поступився Байдену на виборах, є незвичною для президентської політики США. Це викликало побоювання, що Трамп може прагнути залишитися при владі.