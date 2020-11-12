Чому перерахунок голосів дуже рідко впливає на результати виборів у США

Президент США Дональд Трамп сподівається, що перерахунок голосів допоможе йому не допустити Джо Байдена до Білого дому, але перерахунок є настільки популярним, наскільки ж і красномовним є факт: ніколи перерахунок не змінював переможця президентських виборів. Ось головне, що треба знати про перерахунок і його вплив.

Що таке перерахунок?

Під час перерахунку влада повторює процес підрахунку голосів. Перерахунок є досить звичним випадком під час виборів у США, хоча й зрідка стається саме під час президентських виборів.

«Перерахунок – справа буденна. Проста, звична річ», – каже професорка права Ребекка Ґрін.

Вона зауважує, що зазвичай перший підрахунок є правильним, хоча маленькі розбіжності, часто викликані різними думками щодо підрахунку бюлетенів, заповнених від руки, та іншими вадами, не є чимось незвичним.

Різні штати по-різному проводять перерахунок голосів, але процес зазвичай зводиться просто до фізичного перерахунку голосів.

У штаті Джорджія, згідно з останніми даними, Джо Байден випереджає Дональда Трампа приблизно на 12 тисяч голосів, 49.5% проти 49.3%. На цей момент пораховано 99% голосів.

Виборці в тому штаті, які особисто приходили на дільниці, використовували нову систему з дотиковим екраном, яка видавала паперовий бюлетень, а потім ці бюлетені завантажували в спеціальний сканер, який рахує, за кого відданий голос. Люди також могли проголосувати, не приходячи на дільницю, зробивши це поштою і використавши такий самий бюлетень, і ці бюлетені теж проходили крізь сканер.

Коли машина не могла визначити, за якого кандидата віддав голос якийсь виборець, група виборчих працівників від обох партій на дільниці уважно вивчала бюлетень і визначала, за кого він був відданий. Якщо Трамп доможеться перерахунку, тоді влада в штаті Джорджія повторить цей уже ручний процес.

Також штаб Трампа стверджував, не надаючи твердих доказів, що має свідчення того, що багато бюлетенів були «проголосовані» померлими людьми аби тими, хто вже переїхав на інше місце, і що трампівські волонтери не могли стежити за самим підрахунком голосів аж настільки пильно, як вони того хотіли.

Перерахунок не дасть відповіді на ці сумніви, і відповіді на це мають шукати під час інших судових процесів.

Процес перерахунку голосів може затягнутись на тижні, але в деяких штатах існує крайній термін для його завершення.

Чи може Трамп домогтися перерахунку?

Кожен штат визнає самостійно максимальну різницю в голосах, за якої вважає за потрібне проводити перерахунок.

Деякі штати вважають перерахунок доречним, коли різниця в голосах особливо незначна.

У Пенсильванії, яка була ключовою для перемоги Байдена, перерахунок проводять, коли різниця між кандидатами становить менше ніж пів відсотка голосів. Наразі (станом на вівторок) Байден випереджає Трампа в Пенсильванії на 0,67 відсотка з майже 6,8 мільйонів голосів, які пораховано. Виборці в окремих округах можуть звертатися з петиціями, щоб перерахували їхні голоси, віддані в цих округах, і тут уже закон не визначає межі в різниці голосів, коли має бути перерахунок.

Інші штати – наприклад, Джорджія та Вісконсин – дозволяють кандидатові, який програв, вимагати перерахунку, але не встановлюють своєї вимоги щодо різниці голосів. Джорджія дозволяє кандидатові вимагати перерахунку, коли розрив менший ніж пів відсотка, а Вісконсин – коли розрив становить менше від одного відсотка.

Традиційно кандидат може висувати такі вимоги щодо перерахунку вже тоді, коли в штаті остаточно підраховані всі голоси і результат підрахунку затверджений – зараз, під час виборів-2020, цього ще не сталося.

А чи перерахунок якось впливає на остаточні результати?

Перерахунки голосів рідко коли змінюють остаточні результати. Коли це ставалося, то це були моменти, коли конкурентів розділяли лише сотні голосів.



Минулорічне дослідження позапартійної групи Fair Vote дійшло висновку, що випадків перерахунку голосів на рівні цілих штатів було 31 за час із 2000 по 2019 роки. І лише в трьох випадках це змінило остаточний підсумок.

Так сталося під час виборів губернатора в штаті Вашингтон у 2004 році і під час виборів головного аудитора у штаті Вермонт в 2006 році.

Перерахунок також вирішив долю під час виборів сенатора від штату Міннесота в 2008 році. Перед перерахунком тодішній сенатор Норм Коулман випереджав суперника на 215 голосів, а після перерахунку його суперник Ел Франкен виграв вибори з перевагою у 225 голосів. Але через довгу тривалість процедури місце сенатора від Міннесоти було вакантним пів року.

Найчастіше ж після перерахунку переможець додає собі ще трохи більше голосів. У середньому результат після перерахунку змінюється на 0,024%, кажуть експерти. Це набагато менше, аніж відрив, із яким лідирує Байден в штатах, де Трамп хоче перерахунку.

Штат Вісконсин, де штаб Трампа вимагає перерахунку цього року, вже перераховував голоси, коли Трамп переміг на виборах у 2016 році. Тоді, чотири роки тому, перерахунку вимагала кандидат від Партії зелених Джил Стейн, яка отримала десь близько одного відсотка голосів. У підсумку перерахунок додав Трампові 131 голос.

Минулого тижня колишній губернатор Вісконсину, республіканець Скотт Вокер попередив, що перед Трампом «високий бар’єр» для подолання, бо він відстає від Байдена в цьому штаті більш ніж на 20 тисяч голосів.

Найвідоміший випадок перерахунку голосів був у Флориді в 2000 році, коли Джордж Буш випереджав Ела Ґора на 1784 голоси у штаті, який мав визначити, хто буде наступним президентом США. Після перерахунку і судових позовів, які дійшли аж до Верховного суду США, Флорида у підсумку оголосила, що Буш виграв із відривом у 537 голосів.

(Автор статті – кореспондент міжнародної агенції новин Reuters у Вашингтоні Брад Гіт)