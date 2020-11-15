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15 листопада 2020, Київ 12:37
Новини | Міжнародні

У США відбулися акції прихильників і противників Трампа, є затримані

Акція прихильників Трампа, 14 листопада 2020 року

У містах США відбулися акції на підтримку і проти 45-го президента країни Дональда Трампа. У кількох містах поліцейським довелося втрутитися для недопущення сутичок між прихильниками протилежних поглядів.

У Вашингтоні десятки тисяч прихильників Трампа в суботу вийшли на вулиці, протестуючи проти оголошених результатів голосування на президентських виборах 3 листопада. Водночас зібралися і групи опонентів чинного президента. За повідомленням The Washington Post, поліція затримала щонайменше 20 людей, які брали участь у сутичках.

Акція прихильників Трампа отримала масову підтримку в соціальних мережах. Сам Трамп розміщував пости в твітері, звинувачуючи засоби інформації в тому, що вони не транслюють маніфестації на його підтримку.

Трамп ще не визнав поразку на виборах. Президент заявляє про порушення в кількох штатах.

Трамп продовжує оскаржувати результати виборів без вагомих доказів – відео
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Трамп продовжує оскаржувати результати виборів без вагомих доказів – відео

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Приблизно за дві години до запланованого початку мітингів прихильників Трампа, кортеж президента проїхав по Пенсильванія-авеню в центрі Вашингтона. Дональд Трамп посміхався і махав рукою демонстрантам, які зібралися в центрі столиці, щоб висловити підтримку чинному президенту.

Того ж дня опозиційно налаштовані до Трампа групи оголосили про проведення контрдемонстрацій у Вашингтоні.

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