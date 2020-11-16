Трамп продовжує заявляти про свою перемогу на виборах президента

45-й президент США Дональд Трамп 15 листопада знову заявив у твітері, що вважає себе переможцем виборів, які відбулися 3 листопада.

Трамп далі стверджує, що вибори були «сфальсифікованими», і обіцяє подати нові позови з метою скасування результатів у штатах, де чинний президент поступається своєму опонентові з Демократичної партії, колишньому віцепрезиденту Джо Байдену.

Раніше 15 листопада Трамп уперше визнав перемогу Байдена, але також дав зрозуміти, що не вважає свою боротьбу за президентство закінченою.

Юристи Трампа подали серію позовів про порушення під час голосування, попри те, що представники виборчих органів в усій країні заявили, що не бачать доказів серйозних порушень.

Для переобрання Трампу довелося б оскаржити лідерство Байдена в кількох штатах, це результат, який більшість аналітиків вважає дуже малоймовірним.

Байдена назвали переможцем виборів усі найбільші американські засоби інформації (навіть орієнтовані на Трампа чи республіканців). За оприлюдненими даними неофіційного підрахунку, Байден здобуває підтримку понад 270 членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу.

Формально голосування, яке відбулося 3 листопада, не є виборами президента США. Американці того дня в кожному штаті та федеральному окрузі Колумбія проголосували за виборників. Тепер колегія цих виборників має зібратися 14 грудня, щоб проголосувати за наступного президента США.