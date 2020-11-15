Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 листопада 2020, Київ 11:04
Відео

Трамп продовжує оскаржувати результати виборів без вагомих доказів – відео

Трамп продовжує оскаржувати результати виборів без вагомих доказів – відео
Embed
Трамп продовжує оскаржувати результати виборів без вагомих доказів – відео

No media source currently available

0:00 0:04:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Через більш ніж тиждень після президентських виборів у Сполучених Штатах, за результатами яких переміг демократ Джо Байден, чинний президент Дональд Трамп відмовився визнати поразку. Він продовжує стверджувати, без вагомих доказів, що велику кількість бюлетенів було підроблено або не було підраховано справедливо. Адвокати Трампа оскаржують результати деяких штатів в суді, однак експерти-правознавці переконані, що у цих зусиль мало шансів змінити результат. (Відео: Маргот Бафф, AFP, Reuters, AP).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG