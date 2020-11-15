Через більш ніж тиждень після президентських виборів у Сполучених Штатах, за результатами яких переміг демократ Джо Байден, чинний президент Дональд Трамп відмовився визнати поразку. Він продовжує стверджувати, без вагомих доказів, що велику кількість бюлетенів було підроблено або не було підраховано справедливо. Адвокати Трампа оскаржують результати деяких штатів в суді, однак експерти-правознавці переконані, що у цих зусиль мало шансів змінити результат. (Відео: Маргот Бафф, AFP, Reuters, AP).