Вибори президента США: Байден перемагає у традиційно республіканській Арізоні

Обраний президент Джо Байден переміг на виборах у штаті Арізона. Про це повідомили американські ЗМІ 12 листопада.

NBC, CBS, ABC і CNN оголосили Байдена переможцем у штаті більш ніж через тиждень після голосування 3 листопада. Арізона з 11 голосами виборників дає Байдену перевагу в 290 до 217 голосів у президента Дональда Трампа, при необхідних 270.

Fox News і Associated Press оголосили про перемогу Байдена в Арізоні у ніч виборів, що викликало критику з боку Трампа.

Станом на 12 листопада Байден лідирував в Арізоні з 49,4 відсотка голосів до 49,1 відсотка у чинного президента.

Перемога Байдена в Арізоні відповідає меті демократів щодо перетворення цього традиційно республіканського південно-західного штату у штат-гойдалку. Демократам також вдалося змінити місце в Сенаті США від штату Арізона: демократ Марк Келлі переміг чинну сенаторку-республіканку Марту МакСаллі.

Байден – лише другий кандидат в президенти від демократів за 70 років, який переміг у Арізоні, після Біла Клінтона у 1996 році.

Незважаючи на те, що 7 листопада Байден був оголошений переможцем президентських виборів, кампанія Трампа веде важкі юридичні баталії за скасування результатів в декількох штатах і висуває безпідставні заяви про фальсифікації результатів голосування.

Переможця виборів у Джорджії та Північній Кароліні ще належить визначити.