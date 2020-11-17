Байден: відмова Трампа від співпраці призведе до зростання смертності від COVID-19

Обраний президент США Джо Байден попередив, що число загиблих внаслідок COVID-19 в Сполучених Штатах зросте, якщо 45-й американський президент Дональд Трамп не ділитиметься інформацією про перебіг пандемії з новою адміністрацією.

Байден наголосив, що більше людей може загинути, «якщо ми не скоординуємося». Про це Байден сказав 16 листопада під час пресконференції, відповідаючи на запитання про небезпеку неотримання своєчасної інформації від свого попередника.

Трамп досі відмовляється визнавати поразку на виборах 3 листопада і не хоче ділитися важливою інформацією з командою Байдена.

У США зараз число нових щоденних заражень перевищує 130 тисяч. До кінця тижня країна може перейти поріг у 250 тисяч смертей від COVID-19, що є найвищим показником у світі.

Дві американські фармацевтичні компанії оголосили, що їхні вакцини мають більш ніж 90-відсоткову ефективність проти коронавірусу, і ці вакцини можуть бути готові до масового поширення вже за кілька тижнів.