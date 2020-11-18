Трамп усунув посадовця, який заперечував фальсифікації на виборах у США

Президент Дональд Трамп повідомив дописом у твітері 18 листопада, що негайно усуває Крістофера Кребса з посади директора Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури.

Трамп звинуватив посадовця у поширенні того, що президент назвав «вкрай неправильною» заявою про захищеність процесів голосування на нещодавніх виборах, і знову наполягав на тому, що вибори були позначені «величезними порушеннями і шахрайством».

Компанія Twitter позначила обидві частини допису президента застереженням: «Ці твердження про фальсифікацію виборів є спірними».

Кребс також відповів із новоствореного приватного профілю в твітері коротким дописом: «Мав за честь служити. Ми зробити все правильно. Захистити сьогодні – бути в безпеці завтра» – і додав хештег із закликом захистити вибори-2020.

Крістофер Кребс був серед низки чільних американських посадовців різних рівнів, які кілька днів тому підписали заяву, в якій назвали безпідставними твердження про фальсифікацію президентських виборів.

«Вибори 3 листопада були найбільш захищеними в американській історії», – стверджено у тій заяві і також наголошено: «Немає свідчень, що якісь системи голосування знищили чи загубили голоси, або змінили їх, чи результати були поставлені під загрозу іншими способами».

Кребс також особисто брав активну участь у спростуванні чуток і безпідставних звинувачень про проблеми з голосуванням, які з’являлися у день виборів і впродовж тижнів після того.

Він, зокрема, зі свого робочого профілю в твітері називав нісенітницями деякі міфи про змову і рекомендував виборцям перевіряти факти на спеціальній сторінці Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури, що спростовувала плітки.

У вівторок Кребс поширив оприлюднене напередодні звернення 59 фахівців, у якому також названо безпідставними припущення про технічні маніпуляції з результатами голосування на цих президентських виборах.

Усунення Крістофера Кребса з посади викликало осуд у деяких впливових колах.

Колишній голова комітету з питань розвідки у Сенаті Річард Берр назвав Кребса «відданим службовцем» і додав, що робота очолюваного ним агентства має бути зразком.

Виборчий штаб Байдена заявив у вівторок, що Трамп усунув Кребса за те, що той «сказав правду».

«Посадовці у виборчих органах від обох партій по всій країні дали чітко зрозуміти, що заяви Дональда Трампа про шахраювання на виборах є зовсім неправдивими», – сказав речник Байдена Майк Ґвін.