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23 листопада 2020, Київ 00:27
Новини | Міжнародні

Команда Трампа оскаржує рішення федерального судді щодо результату виборів у Пенсильванії

Команда Трампа продовжує оскаржувати результати виборів в окремих штатах

22 листопада команда чинного президента США Дональда Трампа подала апеляцію на рішення федерального судді, який відхилив його позов до виборчої комісії штату Пенсильванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.

Рішення цього суду було останнім ударом по спробах Трампа оскаржити результати виборів за допомогою понад двох десятків судових позовів.

Пенсильванія була одним з кількох ключових штатів, в яких на виборах 3 листопада переміг суперник Трампа, кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Адвокати Трампа зверталися до суду, стверджуючи, що чиновники у Пенсильванії неправильно підрахували бюлетені, надіслані поштою, і що республіканським спостерігачам було відмовлено в доступі до підрахунку цих бюлетенів.

Суддя Метью Бренн ухвалив, що аргументи Трампа в цій справі були безпідставні, спекулятивні і не підкріплені доказами. Суддя також оголосив про догану адвокатам Трампа.

Адвокати Трампа подали понад два десятки позовів в різних штатах, оскаржуючи підрахунок голосів; майже всі були відхилені.

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