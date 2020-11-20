Вибори президента США: Байден перемагає в штаті Джорджія

Обраний президент Сполучених Штатів, демократ Джо Байден переміг у Грузії – його перевагу підтвердив підрахунок бюлетенів після виборів 3 листопада.

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що «немає сумнівів» у тому, що штат засвідчить перемогу Байдена 20 листопада.

«Підрахунок близький до того, що ми мали у звітах в ніч виборів», – сказав Раффенспергер місцевому медіа WSB-TV 19 листопада.

Позаяк неофіційні результати показали, що Байден обганяє президента Дональда Трампа з невеликим відривом – близько 14 000 голосів, за законом штат мав підрахувати вручну майже 5 мільйонів поданих бюлетенів.

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Набравши 16 голосів виборців у Джорджії, Байден отримує загалом 306 голосів виборників проти 232 голосів Трампа.

Як тільки штат засвідчить результати виборів, кампанія Трампа має два робочих дні, щоб вимагати перерахунку голосів, оскільки різниця залишається в межах 0,5 відсотка.

Незважаючи на те, що Трамп може вимагати перерахунку голосів, агенція Associated Press та американські медійні мережі заявили про перемогу Байдена в Джорджії. Відтак колишній віце-президент лишає за собою останній штат, де результати досі не були встановлені за більш ніж два тижні після виборів.

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Байден був оголошений загальним переможцем виборів 7 листопада після того, як він перетнув межу в 270 колегій виборників, необхідних для перемоги.

Перемога в Джорджії є вагомим досягненням для демократів – вони не отримували більшості в цьому республіканському штаті з часу обрання Білла Клінтона на президентських виборах у 1992 році.

Це також надає демократам імпульс до участі у двох голосуваннях другого туру за кандидатів до Сенату в штаті 5 січня, які визначать контроль над верхньою палатою Конгресу наступного року.

Трамп, який досі не визнав свою поразку попри значну перевагу Байдена, намагався переломити результат виборів шляхом юридичних сутичок у декількох штатах, стверджуючи без жодних доказів про «фальсифікації на виборах».