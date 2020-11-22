Twitter та Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США у день інавгурації

Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США 20 січня, в день інавгурації 46-го президента США, – повідомили представники компаній.

Обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави – President Of The United States), є офіційним акаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно використовує свої особисті облікові записи як у твітері (@realDonaldTrump), так і в фейсбуіі (@DonaldTrump).

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента – наприклад, на його персональний акаунт у твітері підписані 88,9 мільйона користувачів, а на офіційній сторінці президента – 32,8 мільйона.

У фейсбуці Трамп пише в основному на особистій сторінці, на яку підписані 34,6 мільйона користувачів, а от на офіційній сторінці президента із 6,4 мільйона підписниками останній допис був 18 травня 2018 року.

Як у випадку із президентом Бараком Обамою, обліковий допис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується й керується Національним управлінням архівів і документації.

В день інавгурації Байдена найбільші соцмережі також передадуть офіційні облікові записи нової адміністрації Білого дому віце-президентці і першій леді.

Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня. Однак Трамп поки що відмовляється визнати поразку і намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у низці штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких досі представлено не було.