Третього листопада громадяни США голосуватимуть на президентських виборах. Вони або переоберуть республіканця Дональда Трампа на посаду президента, або замінять його на члена Демократичної партії, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Наступними місяцями американські ЗМІ будуть переповнені інформацією щодо дебатів, загалом виборчої кампанії та аргументами – як голосувати під час пандемії коронавірусу. Ось погляд на процес, який визначатиме наступну епоху американської політики.

8 листопада 2016 року бізнесмен і телезірка Дональд Трамп перевернув політичний істеблішмент США своєю неочікуваною перемогою.

І сподіваюся, що ви підете й проголосуєте, ми зробимо це ще раз

З наближенням нових виборів Трамп прагне бути переобраним, і агітаційні машини двох головних партій готуються до бою.

«Я балотувався в політиці один раз, всього лише один раз у своєму житті, і я став президентом США. І сподіваюся, що ви підете й проголосуєте, ми зробимо це ще раз», – заявив президент США Дональд Трамп.

ПАРТІЇ

Голосування в листопаді буде відрізнятися від попередніх виборів з огляду на пандемію коронавірусу, заворушення та економічну кризу.

Я – ваш президент закону і порядку

Але один аспект не змінився за 160 років – на політичній сцені домінують дві партії. Республіканська партія Трампа зазвичай агітує за невеликий уряд, традиційні цінності і суворіші імміграційні правила.

Дональд Трамп заявив, виступаючи перед виборцями: «Я буду боротися, щоб вас захистити. Я – ваш президент закону і порядку».

Демократична партія колишнього президента США Барака Обами часто підтримувала розширені соціальні програми, права меншин, захист навколишнього середовища та імміграційну реформу. Були також сторонні кандидати, які балотуються як ліберали, «зелені» або як незалежні. Але ніхто навіть близько не наблизився до перемоги.

ПРАЙМЕРІЗ

Джо Байден – колишній сенатор зі штату Делавер, він був віцепрезидентом за Барака Обами протягом восьми років.

Ось що таке президентство – це обов'язок піклуватися

Він буде опонентом Трампа від Демократичної партії.

«Ось що таке президентство – це обов'язок піклуватися. Піклуватися про всіх нас, не тільки за тих, хто голосує за нас, але за всіх нас, не тільки за наших донорів, а всіх нас», – заявив кандидат від Демократичної партії США Джо Байден.

Щоб заручитися підтримкою партії, Байден конкурував із 11-ма іншими кандидатами від Демократичної партії на праймеріз раніше цього року.

Кілька інших кандидатів зняли свої кандидатури ще до праймеріз, а решта відмовилася від перегонів, коли Байден випереджав у голосуванні, що відбувалося штат за штатом. У республіканців теж були первинні вибори, але чинного президента, за традицією, підтримує його партія, і в Трампа не було серйозних опонентів.

КОНВЕНЦІЇ

Обидві партії проведуть національні з'їзди – основні телевізійні заходи, на яких будуть затверджені кандидати, виголошені промови і вироблені політичні позиції партій.

Цьогорічні вибори будуть відрізнятися від попередніх тим, що з’їзд Демократичної партії, який мав початися 17 серпня, буде перероблений на радше віртуальну подію, яку хочуть провести як відеоконференцію з Мілуокі, штат Вісконсин.

Очікується, що делегати підтвердять кандидатуру Байдена 20 серпня, після чого він виголосить програмну промову. Традиційно, в таких промовах йдеться про загальні плани та цілі на очікуваний термін президентства. Також кандидати, зазвичай, вибирають претендентів на віцепрезидента буквально перед або під час з’їзду. Джо Байден вже визначився з кандидатурою віцепрезидентки, яка змагатиметься разом із ним проти чинного президента, республіканця Дональда Трампа і його висуванця на віцепрезидента, чинного на цій посаді Майка Пенса.

Як повідомив Джо Байден 11 серпня, він обрав за свою партнерку на виборах Камалу Гарріс, темношкіру сенаторку-демократку від штату Каліфорнія афроамерикансько-південноазійського походження. Юристка за освітою. Вона з часів президентства Барака Обами, коли Байден був віцепрезидентом, із 2011-го і до 2017 року була міністром юстиції США, а на первинних виборах кандидата на посаду президента від Демократичної партії цього року була спершу однією з суперниць Байдена.

З’їзд Республіканської партії теж буде у простішому форматі. Трамп оголосив, що частина з’їзду, яка була запланована у Флориді, буде скасована через сплеск коронавірусу в цьому штаті. Натомість з’їзд розпочнеться 24 серпня в Шарлотті, Північна Кароліна, і буде включати те, що Трамп назвав «телералі». Очікується, що віцепрезидент Майк Пенс знову буде напарником Трампа.

ВИБОРИ

Президентські вибори, які призначені на 3 листопада, напевно, теж зазнають змін через коронавірусну кризу. Багато чиновників закликають до розширення голосування поштою, щоб громадяни не ризикували здоров'ям у переповнених виборчих дільницях.

Можливість голосування поштою вже існує для багатьох виборців у США, але президент Трамп прагнув це дискредитувати.

Було дуже мало випадків шахрайства з поштовими бюлетенями.

Але відмова від особистого голосування може призвести до затримок, а також сумнівів щодо правдивості результатів.

КОЛЕГІЯ ВИБОРНИКІВ

Після голосування переможцю не гарантована роль президента. У кожному штаті є число виборців – пропорційно до кількості представників у Конгресі, – які голосують за претендента в президенти на зборах під назвою Колегія виборників.

Може бути можливим, що більшість країни голосує за одного кандидата, а в підсумку виграє кандидат із меншою кількістю голосів

Майже всі штати призначають своїх обранців, використовуючи підхід «переможець отримує все», що означає, що національна перемога може залежати від невеликої межі в декількох найважливіших штатах «поля битви».

Стівен Малроу, професор права в Університеті Мемфісу, зазначає: «Через те, як підраховують голоси, може бути можливим, що більшість країни голосує за одного кандидата, а в підсумку виграє кандидат із меншою кількістю голосів, як сталося в 2016 році з Дональдом Трампом і у 2000-му з Джорджем Бушем».

Цей процес, закріплений в Конституції, допомагає підвищити силу голосу в деяких менш населених регіонах.

Але це також дало і досить суперечливі результати з вимогами щодо виборчої реформи.

ІНШІ ВИБОРИ

Обираючи наступного президента, американці також голосуватимуть за керівників штатів і місцевих органів влади, одну третину місць в Сенаті і всі місця в Палаті представників Конгресу США.

Зараз у Палаті представників переважають демократи, а в Сенаті – республіканці, але це може змінитися.

Майбутня влада кандидата, який здобуде президентську посаду, частково буде залежати від того, чи контролює його партія обидві палати Конгресу.

До виборів менше від трьох місяців, а в умовах нинішніх кризових явищ немає впевненості в тому, як виглядатиме уряд США, коли наступний президент приступить до виконання своїх обов’язків 20 січня 2021 року.

Над перекладом і адаптацією тексту та відео працювала Юлія Сайко-Ільєнко.