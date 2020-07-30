Трамп пропонує перенести президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп у твітері поставив питання про необхідність перенести вибори глави держави, заплановані на листопад 2020 року. На його думку, в цьому році через можливість голосувати поштою вибори будуть «найбільш нечесними в історії».

«Це буде великою ганьбою для США. Відкласти вибори доти, доки люди не зможуть правильно, надійно і безпечно проголосувати?» – написав Трамп.

Сам він планує брати участь у президентських виборах удруге.

Трамп неодноразово критикував можливість голосувати поштою і називав цю можливість загрозою своєму переобранню на другий термін.

Як зазначає Associated Press, немає жодних доказів, що голосування поштою може призвести до шахрайства. У п’яти штатах, де голосують лише поштою, стверджують, що мають достатні заходи безпеки, щоб уникнути фальсифікацій.

День виборів федеральних державних чиновників, у тому числі президента США, законодавчо визначено як «вівторок після першого понеділка місяця листопада» або «перший вівторок після 1 листопада». Рання можлива дата – 2 листопада, остання можлива дата – 8 листопада. У 2020 році цей день припадає на 3 листопада.