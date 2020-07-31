На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською мовою

На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Як повідомляє «Голос Америки», таку можливість отримали виборці в окрузі Кук у штаті Іллінойс, куди входить місто Чикаго та його передмістя. Рішення ухвалили в адміністрації округу.

Українська мова буде доступна протягом усіх етапів, на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу.

«Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати... І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади», – розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені в такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською.

Перекладом будуть займатися сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Округ Кук у штаті Іллінойс – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. У Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.