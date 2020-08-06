Держдепартамент США пропонує $10 мільйонів винагороди за інформацію про втручання у вибори

До 10 мільйонів доларів США зможе отримати той, хто надасть достовірну інформацію про втручання у вибори. Таку заяву зробив Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Повідомлення із цим зверненням розміщене на офіційних сторінках Держдепартаменту у соціальних мережах.

Державний департамент США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що «допоможе ідентифікувати, або визначити місцезнаходження будь-якої особи, яка працює на, або від імені іноземного уряду з метою проведення втручання у вибори США шляхом вчинення певної незаконної кібердіяльності», мовиться у повідомленні Держдепу.

Така діяльність може включати кібернапади на виборчу інфраструктуру, кандидатів та посадовців, що опікуються виборчим процесом.

Нагороду призначено за інформацію із «ідентифікації, або визначення місцезнаходження будь-якої особи, яка за вказівкою, або під контролем іноземного уряду втручається у вибори у США на федеральному рівні, місцевому рівні, або на рівні штату», йдеться у повідомленні.

Розвідка США попереджала про кібератаки

До президентських виборів у США залишилося менше 100 днів.

Розвідувальні служби США раніше повідомляли про спроби втручання до американських виборів 2016 року з боку Росії та інших країн, включаючи хакерські напади.

Держдеп назвав іноземну кіберзагрозу для виборів «незвичною та надзвичайною загрозою національній безпеці та міжнародній політиці США».

Нагороду призначено за інформацію з «ідентифікації, або визначення місцезнаходження будь-якої особи, яка за вказівкою, або під контролем іноземного уряду втручається у вибори у США на федеральному рівні, місцевому рівні, або на рівні штату», йдеться у повідомленні.

Законодавці США, розуміючи загрози, теж намагаються об'єднати зусилля для того, щоб голосування на цих виборах було:

безпечним для здоров'я виборців;

технічно організованим;

захищеним від втручання ззовні.

Про це свідчать слухання, які пройшли 4 серпня в Сенаті і Палаті представників.

Слухання у Сенаті про те, як захищатися

На слуханнях в Комітеті Палати представників з питань внутрішньої безпеки, як передає Голос Америки, виступав голова підкомітету з кібербезпеки, захисту інфраструктури та інновацій Седрік Річмонд (Cedric Richmond).

«Пандемія COVID-19 змусила співробітників виборчих комісій штатів і місцевого рівня швидко розширити можливість голосування поштою, попереднього голосування і інших процедур, що запобігають необхідність скупчення людей, щоб жоден виборець не був змушений вибирати між своїм правом голосу і своїм здоров'ям», – наголосив Річмонд..



Седрік Річмонд, демократ від Луїзіани, розкритикував Дональда Трампа за те, що президент США, на думку конгресмена, «намагався маніпулювати інформаційними приводами».

За словами голови підкомітету, Трамп «зайшов дуже далеко, помилково стверджуючи, що може перенести день голосування, і віроломно ставлячи під сумнів безпеку голосування поштою».

Мова і де про твіти Дональда Трампа, де він ставив питання про можливість перенесення виборів, не стверджуючи при цьому, що має намір це зробити.

Згідно із Конституцією США перенесення виборів має пройти затвердження у Конгресі.

Річмонд також нагадав про втручання Росії у вибори 2016 року.

«Ми не повинні забувати уроки виборів 2016 року, тому що саме в цей час в 2016 році кампанія по втручанню, що проводиться Росією і яка полягала в комп'ютерному зломі і крадіжці даних, була використана проти одного з кандидатів», – сказав олова підкомітету з кібербезпеки.



Високопоставлений член підкомітету від Республіканської партії Джон Катко (John Katko), що представляє Нью-Йорк, розповів про свою законодавчу ініціативу, що вводить інститут «кібер-навігаторів» – фахівців в області кібербезпеки, які будуть допомагати виборчкомам на рівні штатів і нижче в здійсненні ними заходів комп'ютерної захисту від вторгнення в виборчу систему.

Не тільки захищатися, а й наносити превентивні удари

Амбер Макрейнолдс (Amber McReynolds), виконавчий директор Національного інституту надомного голосування, також виступила на слуханнях, сказала, що її турбують деякі аспекти поштового голосування, а також стан в якому зараз знаходиться Поштова служба США, однак навела приклади декількох штатів, в яких голосування по пошті працює надійно:

«Голосування по пошті – спосіб, перевірений часом і безпечний, він іде в історію часів Громадянської війни. Поштове голосування ставить на перше місце інтереси виборців, і добре зарекомендувало себе в ході природних катаклізмів і таких ситуацій, як нинішня пандемія. Цілком можливо підвищити ясність адміністративних процедур і рівень безпеки до такого голосування при збереженні цінних ресурсів. Це підвищить рівень участі у виборах разом з рівнем довіри владі», – сказала Макрейнолдс.

В той же день, 4 серпня, слухання про кібербезпеки, в тому числі і в сфері виборів, пройшли в сенатському Комітеті з питань збройних сил, де обговорювалися висновки Комісії з вироблення заходів безпеки в кіберпросторі (Cyberspace Solarium Commission, CSC) – експертної групи, в завдання якої входить розробка рекомендацій щодо протидії кібератакам на інфраструктуру США.

Сенатор-республіканець від Південної Дакоти Майк Раундс, який головував на слуханнях, назвав чотири країни, від атак яких США має захистити міністерство оборони країни:

Це:

Росія;

Китай;

Іран;

Північна Корея.

Співголова CSC, незалежний сенатор від штату Мейн Ангус Кінг підкреслив, що, на його думку, США не повинні обмежуватися тільки захистом від кібератак ззовні, а цілком могли б відповідати адекватною відплатою на такі атаки. Оскільки, на його думку, треба давати зрозуміти тим, хто планує зломи і крадіжки даних американських установ, підприємств і громадян, що такі заходи відплати можливі.

Це, за словами Ангуса Кінга, стримало б потенційних порушників кібербезпеки США.