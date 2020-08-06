Facebook вперше видалив допис Трампа. Він називав дітей «майже захищеними» від COVID-19

Соціальна мережа Facebook вперше видалила допис президента США Дональда Трампа.

Він розмістив відео свого інтерв’ю телеканалу Fox News. Там американський президент стверджував, що діти «майже захищені» від коронавірусної хвороби COVID-19.

Twitter, зі свого боку, вимагає від акаунту виборчої кампанії Трампа (@TeamTrump) видалити допис з аналогічним відео. До того часу менеджери сторінки не зможуть публікувати там нові дописи. Водночас акаунт може подати апеляцію на рішення соціальної мережі.

У травні президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах.

Відео від 21 січня 2017 року