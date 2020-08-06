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06 серпня 2020, Київ 07:46
Новини | Міжнародні

Facebook вперше видалив допис Трампа. Він називав дітей «майже захищеними» від COVID-19

У травні президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах

Соціальна мережа Facebook вперше видалила допис президента США Дональда Трампа.

Він розмістив відео свого інтерв’ю телеканалу Fox News. Там американський президент стверджував, що діти «майже захищені» від коронавірусної хвороби COVID-19.

Twitter, зі свого боку, вимагає від акаунту виборчої кампанії Трампа (@TeamTrump) видалити допис з аналогічним відео. До того часу менеджери сторінки не зможуть публікувати там нові дописи. Водночас акаунт може подати апеляцію на рішення соціальної мережі.

У травні президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах.

Відео від 21 січня 2017 року

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