Microsoft намагається купити гілку TikTok в США. Навіщо?

Компанія Microsoft заявила про те, що веде переговори щодо купівлі американського відділення китайської соціальної мережі TikTok, яку напередодні пригрозив заборонити президент США. Це може вплинути як на баланс сил в індустрії соціальних мереж, так і на і без того напружені відносини між Китаєм та США.

Компанія Microsoft заявила, що веде переговори з китайською стороною щодо купівлі американського відділення о сервісу TikTok – популярної соціальної мережі з понад 800 мільйонами активних користувачів.

Переговори з ByteDance – власником TikTok – мають завершитися до 15 вересня. Угода передбачає придбання послуг TikTok у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, у той час як ByteDance, «володітиме» Пекіном та іншими ринками.

Заява Microsoft з’явилася після того, як 31 липня президент США Дональд Трапм заявив, що заборонить у США китайську соцмережу TikTok, особливо популярну серед американської молоді. Лише в США соцмережа має щонайменше 100 мільйонів користувачів.

«Що стосується TikTok, то ми заборонимо їх у США», – сказав Трамп журналістам, пояснюючи свою позицію занепокоєннями з приводу того, що соцмережа може бути інструментом китайської розвідки.

У Microsoft заявили: гендиректор компанії Сатья Наделла спілкувався на цю тему з американським президентом, повністю розуміє висловлені занепокоєння та продовжуватиме контактувати з владою стосовно даного питання.

Якщо угоди з китайською стороною все ж буде досягнуто, Microsoft має забезпечити передачу та зберігання всіх приватних даних американських користувачів на серверах у США, а не у Китаї. Microsoft також забезпечить видалення цих даних із серверів за межами країни, пообіцяли у компанії. Угода також має бути вигідною для США, переконані в Microsoft, зокрема через створення нових робочих місць.

TikTok раніше вже наголошував, що дані користувачів і так зберігаються у США з резервними копіями в Сінгапурі, і не підпадають під дію законодавства Китаю, зазначають в статті CNN.

Заява Microsoft з’явилася після повідомлень ЗМІ про те, що переговори з ByteDance були припинені після коментарів Трампа про заборону соцмережі в США.

Які цілі у Microsoft?

Придбання американської гілки TikTok надає компанії Microsoft можливість стати на один рівень із іншими велетнями ринку соціальних мереж, такими як Facebook. Microsoft вже є власником LinkedIn – соціальної мережі для створення професійних контактів.

«Придбання TikTok поставить Microsoft безпосередньо на противагу таким титанам соціальних медіа, як Twitter, Pinterest, Reddit та могутньому Facebook, який регулярно використовують понад три мільярди людей. Всі компанії змагаються за увагу користувачів та за мільярди доларів з цифрової реклами», – пояснюють оглядачі американської газети The New York Times.

Операції TikTok в США також можуть компенсувати частину зниження доходів Microsoft і посилити позиції компанії в бізнесі соціальних медіа, де наразі домінують Facebook та YouTube, йдеться в оцінках видання Forbes. З початку пандемії активність соціальної мережі TikTok тільки зросла на 15,1% за період з 21 січня по 24 березня, мовиться у статті.

Що думає Трамп?

Із посиланням на власні джерела інформаційна агенція Reuters повідомляє, що Трамп нібито погодився на угоду за умови її забезпечення протягом 45 днів, хоча й спочатку американський президент нібито був проти ідеї.

Заборона TikTok віддалить багатьох молодих користувачів напередодні президентських виборів в США, які мають відбутися у листопаді і, ймовірно, спричинить хвилю юридичних наслідків, – зазначає Reuters, – кілька провідних республіканців виступили з заявами в останні два дні, закликаючи Трампа підтримати продаж TikTok Microsoft».

Згідно з джерелами агенції, переговори між ByteDance та Microsoft буде контролювати CFIUS, урядова колегія США, яка має право блокувати будь-які угоди.

Що думає Китай?

Новини про можливе придбання TikTok з боку Microsoft з’являються на тлі посиленої напруги між Китаєм та США через питання торгівлі, кібербезепки, походження й стримування коронавірусу, автономії Гонконгу.

Державна китайська газета China Daily у понеділок назвала компанію ByteDance жертвою «полювання на відьом» США. Вашингтон, як стверджується, не надав доказів своїм твердженням про те, що соціальна мережа TikTok якимось чином несе загрозу національній безпеці США.

TikTok всі звинувачення з боку американської влади відкидає. Менеджмент соціальної мережі неодноразово заперечував твердження про те, що Китай має контроль над компанією та отримує персональні дані користувачів.

Уряд США минулого тижня ухвалив рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США. Китайська влада розкритикувала це рішення США і звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Державний секретар США Майк Помпео сказав 2 серпня в інтерв’ю каналу Fox News, що Трамп планує вжити заходів проти китайських компаній з виробництва програмного забезпечення, які надають дані владі Китаю.

Помпео назвав такі компанії «справжньою загрозою приватності американського народу».

«Протягом довгого, довгого часу Сполучені Штати просто казали «Господи, якщо нас це розважає або якщо компанії можуть на цьому заробляти, ми дозволимо цьому тривати». Президент Трамп сказав: «досить», – сказав державний секретар. Він анонсував, що про заходи президента США стане відомо найближчими днями.

Про TikTok

Коли ByteDance запустив у 2018 році нову соцмережу, він міг і не підозрювати, що в умовах вже сформованої онлайн конкуренції за два роки цей «новачок» отримує близько мільярда завантажень у 150 країнах світу. Основна аудиторія відеоплатформи – користувачі молодші за 20 років.

TikTok сповнений короткими відеороликами з піснями, танцями та комедійними сценками. Авдиторія сервісу постійно зростає, в тому числі в Україні, де кількість користувачів перевищила мільйон осіб.

Занепокоєння з приводу безпечності користування низкою китайських застосунків і обговорення потенційної заборони притаманні не лише США, але й низці інших країн світу, зокрема Індії, Японії, Австралії тощо.