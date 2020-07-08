Помпео про TikTok: вивчаємо можливість заборони китайських соцмереж у зв'язку із шпигунством

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США «безумовно вивчають можливість» заборони додатків китайських соціальних мереж. Мова іде, зокрема і про TikTok, яким користуються підлітки та молодь не лише у США, а в усьому світі.

«Я не хотів би поспішати з цим питанням, але ми вивчаємо цю можливість», – сказав Помпео в інтерв'ю Fox News.

Як повідомляє у Twitter журналістка Сара Картер, відповідаючи на питання, чи рекомендував би він американцям завантажити цей додаток TikTok, Помпео відповів: «Лише, якщо ви хочете, щоб ваша приватна інформація потрапила до Комуністичної партії Китаю».

Американські законодавці вже піднімали питання щодо використання додатком TikTok даних користувачів, заявляючи, що вони стурбовані тим, що китайські закони вимагають від компаній «підтримувати і співпрацювати з розвідувальними зусиллями, контрольованими Компартією Китаю».

Я представив законопроект, який забороняє використовувати TikTok на урядових телефонах

«Кожен американець має усвідомлювати ризики, які походять від мобільних додатків, включно із TikTok, який використовується урядом Китаю, щоб шпигувати за американцями. Ось чому я представив законопроект, який забороняє використовувати TikTok на урядових телефонах. Я радий, що державний секретар Помпео серйозно ставиться до цієї проблеми», – твітує сенатор-республіканець Рік Скотт.

Додаток для створення і перегляду коротких відео TikTok належить компанії ByteDance, яка базується в Китаї.

яка базується в Китаї. Нещодавно TikTok був заборонений в Індії разом з 58 іншими китайськими додатками на тлі зіткнень на кордоні між Індією і Китаєм.

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