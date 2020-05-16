У МЗС Росії назвали «дискримінацією» і «цензурою» продовження заборони російських сайтів в Україні

Міністерство закордонних справ Росії засудило рішення української влади продовжити ще на три роки заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

У заяві 15 травня МЗС Росії назвало такий крок «дискримінацією».

«Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору», – заявили в російському МЗС.

Читайте також: «ВКонтакте» і «Однокласники» залишилися під забороною: який результат дав трирічний «бан»? (рос.)

Президент Володимир Зеленський 14 травня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» і продовжив своїм указом заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів. Всього у списку – понад 450 юридичних осіб і понад 1200 – фізичних.

Чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонував РНБО продовжити заборону.