Баканов пропонує РНБО продовжити заборону «Вконтакте» та «Однокласників»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонує Раді національної безпеки та оборони продовжити заборону російських сайтів та сервісів.

Як заявляють в СБУ, Баканов хоче продовжити санкції не лише проти сайтів «Вконтакте» та «Одноклассники», але й проти «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» і «Парус».

«Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики», – пояснив Баканов.

Він також пропонує створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах. На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів.