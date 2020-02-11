Міністр Бородянський: треба продовжувати заборону російських соцмереж

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський виступає за продовження заборони російських соціальних мереж та медіа. Про це він заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії», – сказав Бородянський.

Він пообіцяв ініціювати продовження заборони, яка має завершитися навесні 2020 року.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів.