Соціальні мережі – місце маніпуляцій суспільною свідомістю

Київ – У соціальних мережах останнім часом точаться справжні бої: «порохоботи» зчепилися із «зрадофілами», «білі хакери» воюють з кремлівськими «ботами» і «тролями». З території спілкування соцмережі перетворилися на місце, де політтехнологи і пропагандисти різного ґатунку маніпулюють суспільною свідомістю. Згідно зі звітом міжнародної правозахисної організації Freedom House, уряди по цілому світу не лише підтримують, а часто й ініціюють подібні маніпуляції, що загрожує укріпленням авторитарних режимів.

Використання платних коментаторів і політичних ботів для поширення державної пропаганди було започатковано Китаєм та Росією, але тепер стало глобальним

Маніпуляції онлайн-контентом досить складно виявити, а боротися з ними ще складніше, визнають фахівці Freedom House. Лише цього року тактика маніпуляції та дезінформації зіграла чималу роль у виборах у щонайменше 17 країнах світу. А влада у близько 30 державах світу використовувала соцмережі для поширення проурядової думки або ж для придушення критиків усередині своєї країни. Такі ж країни, як Росія, за допомогою маніпуляцій поширювали свій вплив на інші держави, зазначає президент Freedom House Майкл Абрамович.

«Використання платних коментаторів і політичних ботів для поширення державної пропаганди було започатковано Китаєм та Росією, але тепер стало глобальним», – зауважує Абрамович.

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Однією з жертв проросійських маніпуляцій і пропаганди у соціальних мережах стала Україна. У відповідь, Київ заблокував деякі інтернет-сервіси російського походження, в тому числі соціальні мережі «Однокласники», «ВКонтакте» та пошукову систему Yandex. Як заявив президент Петро Порошенко, Київ може переглянути це рішення тоді, «коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України».

Як зазначає публіцист Сергій Грабовський, ще з часу першого президентства Володимира Путіна ФСБ перетворювало інтернет, соціальні мережі на «місце дислокації» проросійських пропагандистів.

У Росії, тільки-но Путін став президентом, в інтернеті з’явились фсбшні «бригади», які тероризували всіх, хто відхилявся від «генеральної лінії»

«У Росії, тільки-но Путін став президентом, в інтернеті з’явились фсбшні «бригади», які «завалювали» інтернет не те що фейками, а шумовинням – щоб там губилась нормальна інформація. Вони тероризували всіх, хто відхилявся від «генеральної лінії». Все це мало колосальні наслідки: інтернет у Росії повністю перейшов не тільки під контроль ФСБ, а і під контроль відповідно частини пропутінського суспільства», – зазначав експерт в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Дослідник медійних комунікацій, один з керівників інформаційного проекту «Майдан Прес Центр» Алекс Беккер нарікає на брак контролю за повідомленнями на рекламних платформах у соцмережах. Ці платформи перетворені на агітаційні платформи, окремі держави використовують їх як місця для поширення пропаганди та політичної реклами. Негативний вплив таких маніпулятивних дій показали вибори президента США минулого року, цьогорічні вибори у Німеччині та Франції, каже експерт.

А у 2014-15 роках проросійські «тролі», маніпулюючи правилами соцмережі Facebook, блокували українських волонтерів та громадських активістів за нібито розпалювання ворожнечі, а фактично – за поширення інформації про бойові дії на сході України, про вторгнення російських військ тощо. Відтак, вважає Беккер, необхідно аналізувати контент соціальних мереж і не допускати поширення пропаганди, брехні тощо.

Це гібридна війна, і застосування соціальних мереж є критичним з огляду на це

«Це гібридна війна, і застосування соціальних мереж є критичним з огляду на це, тож необхідно взагалі врегульовувати цю ситуацію», – пояснює Беккер у розмові з Радіо Свобода.

Українські політики: від «джинси» – до «ботів»

На сьогодні в Україні різні політичні сили також активно використовують соціальні мережі для поширення своїх заходів, проектів, меседжів. Як наголошено у звіті Freedom House, для поширення і пропаганди політики влади у соцмережах використовують проплачених провладних коментаторів та політичних ботів. Також в Україні, хоч і незначною мірою, під цензуру потрапляють критика влади, а також у значній мірі теми, пов’язані зі збройним конфліктом на сході.

У розмові з Радіо Свобода медіа-експерт, представник міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк зауважила: якщо ще кілька років тому окремі політики і партії інвестували у медійну «джинсу», то тепер вони платять «ботам».

Що з цим можна зробити? Це – підвищувати медіа-грамотність населення, розвивати критичне мислення

«Насправді у нас в інтернеті різні політичні сили використовують так званих «ботів» або проплачених коментаторів, і так само це використовують й економічні компанії. І це не є суто українською особливістю: це – ознака нашого часу, це риса, яка буде притаманна соцмережам у найближчі кілька років. Що з цим можна зробити? Це – підвищувати медіа-грамотність населення, розвивати критичне мислення», – каже Романюк.

У цілому, спроби окремих українських політиків маніпулювати суспільною свідомістю у час гібридної війни Росії проти України українські експерти називають вкрай небезпечним явищем, оскільки результатом можуть бути розкол українського суспільства та відволікання уваги українців від важливих проблем.