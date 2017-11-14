Звіт ​Freedom House: «Маніпуляція контентом у соціальних мережах підриває демократію»

Новий звіт міжнародної правозахисної організації Freedom House, яка займається підтримкою і дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, аналізує маніпуляцію онлайн-контентом урядами різних країн у соціальних мережах, що призводить до занепаду демократії та укріплення авторитарних тенденцій. Загалом, рівень інтернет-свободи у світі постійно знижується, а в Україні за останній рік таке зниження є одним із найбільших.

Уряди по всьому світу за останній рік значно збільшили свої зусилля в маніпуляції контентом на платформах соціальних мереж, і це серйозно загрожує укріпленням авторитарних режимів, йдеться у звіті під назвою «Freedom on the Net».

Маніпуляції онлайн-контентом досить складно виявити, але боротися з ними ще складніше, зазначають дослідники. Тактики маніпуляції та дезінформації за останній рік зіграли важливу роль у виборах щонайменше 17 країн світу.

Деякі держави, такі як Росія, за допомогою таких тактик намагалися поширити свій вплив на інші країни. А щонайменше 30 урядів інших держав використовували їх для поширення проурядової думки або ж для придушення критиків усередині своєї країни.

Тактики маніпуляції контентом у соціальних мережах стали значно ширшими і технічно витонченими, адже сьогодні вони включають використання ботів та інших поширювачів фальшивих новин, які застосовують сучасні можливості соціальних мереж та пошукових алгоритмів для того, щоб фальшива інформація максимально нагадувала реальну, йдеться у звіті.

В Україні одне з найбільших знижень інтернет-свободи

Із 2016 року рівень інтернет-свободи постійно занепадає в 32 із 65 досліджених країн. При цьому, в Україні цей занепад став одним із найбільших: уряд заблокував російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», пошукову систему «Яндекс» та «Mail.ru» на підставах національної безпеки, в той час як у країні зросли переслідування за онлайн-діяльність, зазначають дослідники.

Тактики маніпуляції в Україні

В Україні основними тактиками маніпуляції контентом у соціальних мережах є використання проплачених проурядових коментаторів та політичних ботів, зазначають автори звіту. А в Росії, наприклад, на додаток до цих двох методів також використовують проурядову пропаганду й ЗМІ.

Цензура в Україні

В Україні незначною мірою під цензуру потрапляє критика влади, а також у значній мірі теми, пов’язані зі збройним конфліктом.

Цензура, як пояснюють автори, проявляє себе, коли державні органи заблоковують чи наказують видалити контент або ж, наприклад, затримують чи штрафують користувачів за розміщення контенту на конкретні теми.

Обмеження інтернет-свободи у Росії

У звіті йдеться про те, що мало де сильнішим є зв’язок між державною пропагандою та правовими обмеженнями ЗМІ, ніж у Росії. У цій країні блогери, які мають більше ніж 3000 відвідувань за добу, мають зареєструвати свої персональні дані в державних органах, а основні ЗМІ є у власності союзників Кремля, зазначають автори. Ба більше, бюджет російської «фабрики тролів» складає близько 400 тисяч американських доларів на місяць, йдеться у звіті.

П’ять основних трендів зниження рівня інтернет-свободи

За останній рік дослідники виявили п’ять основних трендів, що спричиняють зниження рівня інтернет-свободи у світі. Держави почали піддавати цензурі мобільний зв’язок, а саме – відімкнення мобільного інтернету через політичні чи безпекові причини. Також, особливо під час протестів, все більше урядів почали забороняти онлайн-трансляції в інтернеті, які стали досить популярними в соціальних мережах. Значно частішими стали й кібератаки проти новинних агентств та опозиціонерів чи правозахисників. Усе частіше почали запроваджувати обмеження на віртуальні приватні мережі, такі як VPN, що дозволяють дістатися заборонених у країнах веб-сайтів. Нападів на журналістів, активних в інтернеті, також стало значно більше, йдеться у звіті.

Дослідники вважають, що першим кроком у боротьбі з онлайн-маніпуляціями контентом повинно стати виховання людей на тему, як виявляти фальшиві новини й коментарі, що вводять в оману. Також необхідно звернути увагу і на забезпечення прозорості політичної онлайн реклами, йдеться в аналізі.

Якщо ігнорувати проблему – авторитарні режими ставатимуть сильнішими, а довіра до онлайн-ЗМІ, інтернету ставатиме все слабшою, переконані автори звіту.