Економічна переорієнтація України на ЄC гарно впливає на її демократію – експерт Freedom House

Навесні цього року американська організація Freedom House, яка відстежує рівень демократії та політичних свобод у світі, зарахувала Україну до країн із перехідним станом до демократії. Такими ж із нових незалежних держав є також Грузія та Молдова – піонери європейської інтеграції серед країн «Східного партнерства». Також експерти Freedom House внесли Україну до десяти країн світу, за якими варто стежити в цьому році, адже 2017-й є для них ключовим у плані розвитку ЗМІ та політичних свобод. Радіо Свобода розмовляло з директором проекту «Перехідні країни» Freedom House Нейтом Шенкканом, який завітав до Праги, і поцікавилось його оцінкою стану демократії в Україні.

– Отже, яка вона Україна – демократична?

Не думаю, що хтось буде сперечатись з тезою, що Україна ще не стала повноцінною демократією з незалежними інституціями та незалежними судами

– Шанси й можливості все ще наявні. Не думаю, що хтось буде сперечатись з тезою, що Україна ще не стала повноцінною демократією з незалежними інституціями та незалежними судами з повною повагою до громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Треба розуміти, що через війну, агресію Росії та анексію Криму ще якийсь час перед Україною будуть нелегкі часи

Але маємо значний поступ, власне, з часів Майдану був величезний поступ. Але цей поступ треба закріпити – особливо в ці нелегкі часи. І треба розуміти, що через війну, агресію Росії та анексію Криму ще якийсь час перед Україною будуть нелегкі часи.

– У чому полягає головний вплив війни на сході та анексії Криму Росією на стан справ із демократією в Україні?

Є репресії проти українських громадян і українців, які живуть в Криму і на Донбасі, які живуть в умовах війни. Порушення їхніх прав з боку окупаційних влади є масовими

– Першим наслідком є репресії проти українських громадян і українців, які все ще живуть на тих територіях – у Криму і на Донбасі, які живуть в умовах війни. Порушення їхніх прав з боку окупаційних влади є масовими.

По-друге, для влади в Києві важко забезпечити права тих людей на неконтрольованих нею територіях, і як взагалі будувати стосунки з людьми, які потрапили під окупацію – чи то в Криму, чи на сході.

Третій виклик – це поляризація дискусії всередині самої України щодо патріотизму чи того, що вважається непатріотичним. І тут легко пристати на маніпуляції з боку деяких політиків чи радикальних організацій.

– Які сильні і слабкі сторони України в плані демократії?

Найбільша сила України – це її громадянське суспільство

– Найбільша сила України – це її громадянське суспільство. Активізм, громадянське суспільство, здібності і здатність, що їх має Україна і здатність громадянського суспільства впливати на політику.

Щодо ЗМІ, то медійний сектор в Україні є цілком якісний. Звичайно, є певні проблеми, пов’язані з власністю олігархів в медійному секторі, але в цілому в ЗМІ є конкуренція ідей

Щодо ЗМІ, то медійний сектор в Україні є цілком якісний. Звичайно, є певні проблеми, пов’язані зі власністю олігархів у медійному секторі, але в цілому в ЗМІ є конкуренція ідей, є якісна репортерська робота. Це є ключовими чинниками сильної сторони України, але ці інституції є недержавними.

Найбільші проблеми України – розрив між розвинутим громадянським суспільством та гарними ЗМІ і наразі не дуже конкурентоздатними державними інституціями

А найбільші проблеми України пов’язані з її державними інституціями. Це і суди, і антикорупційні інституції, це і врядування на вседержавному рівні. Тобто, от такий розрив між розвинутим громадянським суспільством та гарними ЗМІ і наразі не дуже конкурентоздатними державними інституціями.

– У доповіді Freedom House за цей рік вказується, що переорієнтація економічних зв’язків України з Росії на Європу позитивно впливає на стан української демократії, бо потрібний вищий рівень ефективності, чіткіші правила, сильніше верховенство права всередині країни. Поясніть цю тезу.

Прихід європейських інвестицій диктує потребу вищих демократичних стандартів в Україні

– Це є одним із дуже цікавих аспектів цього повороту України до ЄС. Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі з ЄС диктують, щоб українська економіка, а, власне, і українське суспільство (бо важко розділити ці дві речі) мають ще більше спиратися на закони, на верховенство права, на чіткість контрактів, мати вищий рівень стандартів та професіоналізму. Прихід європейських інвестицій диктує потребу вищих демократичних стандартів в Україні.

– Тобто, євроінтеграція робить Україну більш демократичною?

Російські інвестиції часто приходять через непрозорі кулуарні «входи-виходи»

– Так, вона має потенціал, аби бути стимулятором до руху в цьому напрямку. Але економічний аспект та інвестиції з ЄС впливатимуть на соціальному рівні, адже треба мати певний рівень, щоб виготовляти частини, скажімо, для німецьких автомобільних компаній… Але також це впливатиме і на еліту, бо російські інвестиції часто приходять через непрозорі кулуарні «входи-виходи». Я не кажу, що європейці – святі, але європейські інвестиції мають набагато менший рівень терпимості щодо корупції, і їхній прихід гарно впливає на рівень демократії.

​– Якщо порівняти Україну з більшістю країн Центральної та Східної Європи, які є членами ЄС, то вона в демократичному плані, можливо, в чомусь відстає. Але коли Україну порівнювати з її сусідами на сході, з пострадянським простором, то Україна виглядає світлом демократії. Чи не так?

– Україна є однією з найкращих на пострадянському просторі разом із Грузією. Для України останні кілька років після революції були ключовими, але 2017-й не менш визначальний. Так само і наступний рік буде дуже важливим для зміцнення української демократії.

– Чи є Україна в плані демократії зразком для Росії?

Україна є зразком для Росії. Ось чому дуже багато людей бажають Україні успіху, щоб у неї все вдалося, бо це важливо не лише для самих українців, але й для цілого регіону

– Так, звичайно, Україна є зразком для Росії. Ось чому дуже багато людей бажають Україні успіху, щоб у неї все вдалося, бо це важливо не лише для самих українців, але й для цілого регіону. Бо тоді стане ясно, що можна й не мати олігархічну модель, де всі національні ресурси розподіляються між вузьким колом людей, і що цій моделі можна покласти край. І що можна збудувати сучасні державні інституції, модернізувати економіку, і це відкриє двері для активності людей, до залучення широкого суспільства... Бо якщо це вийде в України, тоді це буде прикладом і для Росії. Якщо українці змогли – чому ми не можемо?