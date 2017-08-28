Freedom House про карту «без Криму»: це рівень свободи, а не політична належність територій

Карта, оприлюднена правозахисною організацією Freedom House, де Крим іншим кольором відділений від материкової частини України, відображає рівень свободи і демократії в світі, а не політичну належність територій, заявив представник організації в Україні Зорян Кісь.

«Це не політична карта, а карта рівня свободи і демократії. Позиція Freedom House – чітка і не зміниться: Крим – це Україна. Тут не може бути ніякої дискусії… Де-факто Крим перебуває під контролем Росії, там діють російські закони, працюють так звані силові органи Росії. На цей факт не потрібно заплющувати очі. Тому ми оцінили Крим окремо від решти території України, але й окремо від Росії», – сказав Кісь у коментарі проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, коментуючи матеріали проекту «Популісти і автократи: Подвійна загроза глобальній демократії».

Раніше низка українських і російських ЗМІ поширила інформацію про те, що правозахисна організація Freedom House в Україні проілюструвала свій звіт картою світу, на якій український Крим зображений нібито у складі Росії. Півострів позначений таким самим «невільним» кольором, як і сусідня Росія, на відміну від «частково вільної» материкової України, при цьому лінія українсько-російського кордону проведена морем між Кримом і Росією. У лютому 2017 року в мережі вже розгорявся скандал через цю публікацію.

Так само на мапі Freedom House «невільне» Придністров’я зображене іншим кольором, ніж «частково вільна» решта Молдови.