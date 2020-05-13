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13 травня 2020, Київ 14:20
Новини | Політика

Данілов про нову заборону для російських сайтів: «РНБО вже все зробила»

У травні 2017 року в Україні заборонили на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів

Рада національної безпеки та оборони України вже розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів в Україні, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

«РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента», – сказав Данілов, не уточнивши деталі.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів.

Чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонував РНБО продовжити заборону.

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