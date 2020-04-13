Італійцям пропонують за 200 євро зняти відео з подяками Росії та Путіну – La Repubblica

Італійське видання La Repubblica повідомило, що росіяни, які живуть в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику якогось «російського ЗМІ» і подякувати Росії та Путіну за гуманітарну допомогу. За це готові заплатити 200 євро, такі пропозиції жителям Італії надходять у месенджері Whatsapp, пише газета.

«Їм потрібні 15 італійців, які скажуть щось хороше про російську гуманітарну допомогу. Краще відео або пост із фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за пост дають менше», – наводить видання текст повідомлення, яке отримав один із жителів країни . Відео з похвалою російській владі пропонують розмістити в твітері, фейсбуці або інстаграмі.

Також журналісти газети знайшли дівчину, яка опублікувала в TikTok короткий ролик із подяками за російську гуманітарну допомогу. Вона розповіла La Repubblica, що зняти подібне відео її попросив друг, якому за нього заплатили 20 євро.

Посольство Росії в Римі заявило, що нічого не знає про пропозиції італійцям знімати відео за гроші.

«Росії не потрібне визнання в такій формі. Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків, листів і коментарів зі словами щирої вдячності від простих громадян, керівників міст і регіонів, політиків, підприємців», – заявили в посольстві.

Після того як у березні Росія надіслала до Італії гуманітарну допомогу, військових медиків і обладнання для боротьби з коронавірусом, прокремлівські блогери та ЗМІ почали активно використовувати цю операцію для пропаганди. Наприклад, у соцмережах без подробиць походження відео був опублікований ролик із чоловіком, який змінює прапор Євросоюзу на прапор Росії, а потім показує папір із написом: «Спасибі, Росія! Спасибі, Путін».