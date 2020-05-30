5G не викликає COVID-19 і не сприяє його поширенню. Хто і для чого дезінформує людей?

Глобальне розгортання стільникових мереж 5G вже багато років є предметом палких дискусій серед прихильників теорій змови. Противники розміщення мереж бездоказово стверджують, що ця система викликає рак та психічні розлади або що вона знищує дерева та вбиває птахів. В епоху кризи, спровокованої пандемією коронавірусу, конспірологи знайшли безліч нових способів об'єднати її з темою мереж 5G, використовуючи на свою користь зростаючу недовіру громадськості до влади у сферах охорони здоров'я та безпеки.

В офіційній заяві від 20-го травня Синод Православної Церкви Молдови закликав уряд зробити потенційну вакцину проти смертельного коронавірусу добровільною для використання.

це є «найгіршим видом фейк-ньюз».

«Суспільство в багатьох європейських країнах протестує проти обов'язкового використання вакцин, особливо вакцини проти COVID-19, тому що воно розглядає це як можливість для глобальної системи антихристів ввести мікрочіпи в тіла людей, щоб контролювати їх за допомогою технології 5G», –​ йдеться у зверненні церкви.

Ця заява являє собою химерну суміш з модних теорій змови, багато з яких зосереджено навколо розробки наступного покоління сервісів по бездротовій передачі даних, відомої як 5G. І у Православної Церкви Молдови в цьому є однодумці.

2-го травня глава Північної Осетії В'ячеслав Бітаров повідомив журналістам, що вандали зруйнували вишку стільникового зв'язку в селі Ногір через побоювання якогось взаємозв'язку між технологією 5G та коронавірусом.

«Багато хто стверджує, що коронавірусу немає, ніякої небезпеки немає, що це організовано якимись світовими силами, які зацікавлені в тому, щоб людей загнати в резервації, поставити потім антени 5G, опромінити, щоб вони знепритомніли, і потім будуть чіпувати», –​ цитує Бітарова російське агентство ТАСС.

«І таких людей чимало», – додав чиновник.

Такі необгрунтовані твердження грають на руку і зміцнюють поширене в суспільстві скептичне ставлення до урядів у питаннях охорони здоров'я та безпеки.

Будь-який зв'язок між технологією 5G та COVID-19 – це «цілковита нісенітниця»

Ці твердження особливо підступні під час нинішньої глобальної кризи у системі охорони здоров'я, оскільки можуть заглушити необхідну і науково обґрунтовану інформацію про смертельну небезпеку COVID-19 і про те, як ефективно боротися з поширенням коронавірусу.

Будь-який зв'язок між технологією 5G та COVID-19 – це «цілковита нісенітниця», –​ сказав Бі-бі-сі Саймон Кларк, ад'юнкт-професор клітинної мікробіології в Університеті Редінга. Стівен Поуіс, англійський лікар, директор Національної служби охорони здоров'я Великобританії, сказав, що заяви про зв'язки вірусу та 5G є «найгіршим видом фейк-ньюз».

Історія походження

Технологія стільникового зв'язку п'ятого покоління (5G) почала розгортатися по всьому світу в 2019 році. Вона обіцяє більшу пропускну здатність і набагато швидшу передачу даних, до 10 гігабіт в секунду, що приблизно в 100 разів швидше, ніж нинішня технологія 4G.

Це досягається за рахунок використання більш високої, ніж в мережах 4G, радіочастоти. Радіус дії таких частот у середньому 1,6 кілометра, крім того вони слабко проникають крізь деякі види будівельних матеріалів, в зв'язку з чим мережа 5G вимагає набагато більш купчастого розгортання антен. Станом на квітень 2019 року, 224 оператори в 88 країнах приступили до розгортання технології 5G.

Однак майже відразу ж у соціальних мережах почали формуватися групи противників 5G. Наприклад, люди викладали фейкові фотографії, де зображені попереджувальні знаки радіації, імовірно прикріплені до антен 5G. Голослівні та згодом спростовані твердження про те, що ця технологія викликає рак чи психічні захворювання, що вона нищить дерева та дику природу тощо, не мали під собою ніяких підстав.

В багатьох країнах, наприклад в Румунії, рух проти 5G знайшов енергійних союзників в особі антиваксерів – людей, які виступають проти обов'язкової вакцинації. Обидва рухи практично об'єдналися.

По всьому світу пройшла серія нечисленних протестних акцій.

У травні 2019 року автор статті, опублікованої в The New York Times зауважив, що RT America, російська державна мовна мережа в Сполучених Штатах, за весь 2018 рік опублікувала один сюжет проти мереж 5G. Однак за перші чотири місяці 2019 року вже було опубліковано сім сюжетів. В одному з них стверджувалося, що рак та інші захворювання, викликані випромінюванням систем 5G, особливо небезпечні для дітей.

«Сотні блогів та веб-сайтів, схоже, підхопили паніку [спровоковану RT] щодо 5G. При цьому рідко або взагалі не віддаючи собі звіт про її російське походження, – стверджувала газета Times. – Аналітики вважають, що така поведінка несе в собі приховану небезпеку».

Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) провела тривале дослідження, яке показало, що жоден тип радіохвильового випромінювання, яке використовується для мереж 5G, не несе ніякої небезпеки для здоров'я.

А потім з'явився коронавірус

Коли на початку 2020 року виникла глобальна пандемія COVID-19, численні теорії змови намагалися пов'язати вірус з технологією 5G. Деякі стверджували, що випромінювання 5G послаблює імунну систему і робить людей вразливими до цієї хвороби.

Інші пішли далі і стали стверджувати, що вірус насправді передається за допомогою сигналів 5G. Деякі, наприклад православна церква в Молдові, стверджували, що технологія 5G та потенційна вакцина проти коронавірусу були частиною масштабної змови з ціллю взяти під контроль розум людей.

Низка знаменитостей, у тому числі актор Вуді Гаррельсон, боксер Амір Хан, телевізійна знаменитість Аманда Холден та інші, розмістили сумнівні заяви на своїх сторінках в соціальних мережах.

Деякі навіть стверджують, що новий дизайн британської 20-фунтової банкноти містить секретні символи вежі 5G та коронавірусу.

Дезінформація, що отримала назву «інфодемічний коронавірус», поширюється подібно лісовій пожежі



Така дезінформація, що отримала назву «інфодемічний коронавірус», поширюється подібно лісовій пожежі, повідомляє Шведська інформаційна компанія «Earhart Business Protection Agency». Співробітники «Earhart» проаналізували 35 найпопулярніших відео з «5G-коронавірусом», які з'явилися в соціальних мережах протягом січня та виявили, що протягом декількох тижнів вони були переглянуті майже 13 мільйонів разів. Популярний застосунок для обміну відео TikTok став «дуже потужним інструментом», націленим на молоду аудиторію, йдеться в дослідженні.

Ці необгрунтовані чутки викликали глобальну хвилю вандалізму проти антен 5G та об'єктів, які, як вважають, були підключені до 5G-мереж.

У Сполученому Королівстві було пошкоджено або зруйновано понад 70 щогл 5G. У Сполучених Штатах Міністерство внутрішньої безпеки випустило застереження, що подібні теорії змови, які зв'язують 5G з COVID-19, провокують атаки на комунікаційну інфраструктуру.

«В результаті дезінформаційних кампаній в Інтернеті агресивні екстремісти вважають, що бездротова інфраструктура шкідлива для здоров'я людини і допомагає поширювати COVID-19. Тепер це слугує підставою для здійснення атак на об'єкти інфраструктури 5G.Вже було здійснено декілька підпалів та фізичних нападів на вежі стільникового зв'язку в декількох штатах США», – йдеться в документі.

Це слугує підставою для здійснення атак на об'єкти інфраструктури 5G



«StratCom», цільова група Європейської Ради з питань протидії дезінформації, що працює на території Європейського Союзу та країн-партнерів, у своїй квітневій доповіді дійшла висновку, що такі теорії змови знайшли «родючий грунт в західно-балканському регіоні, де неправдива інформація про те, що мережа 5G викликала пандемію [COVID-19], поширилася у соціальних мережах та інтернет-порталах».

Чорнобильський синдром

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші організації відреагували на дезінформацію щодо 5G, активною протидією.

ВООЗ створила на своєму веб-сайті сторінку, присвячену викриттю конспірології щодо 5G. Багато інших організацій пішли тим же шляхом. Наприклад, британська організація «FullFact», яка спеціалізується на факт-чекінгу, регулярно досліджує помилкові твердження щодо 5G.

Однак такі безпідставні теорії змови часто набирають обертів через зростаючу суспільну недовіру до влади у галузі охорони здоров'я та безпеки. Така ж недовіра експлуатувалася і культивувалася рухом проти вакцинації.

У недавньому інтерв'ю Радіо Свобода Світлани Алексієвич могло здатися, що білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури підтримує теорію змови щодо мереж 5G.

«[Пандемія] – це найбільша проблема з часів Чорнобиля», – сказала вона, маючи на увазі аварію 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, яка тоді була частиною Радянського Союзу.

«Залишається з'ясувати, чи дійсно це грип або 5G впливає на імунну систему людини. На мій погляд, вчені ще не мають остаточної інформації»

Хоча жодне авторитетне наукове дослідження не підтвердило жодного з конспірологічних тверджень про 5G та коронавірус, порівняння з Чорнобилем, яке навела Алексієвич, заслуговує на увагу.

Цей інцидент став ганебним прикладом байдужості влади до громадської охорони здоров'я, оскільки радянський уряд приховував масштаби лиха протягом декількох тижнів і піддавав здоров'я своїх громадян серйозним небезпекам. Цей приклад часто наводиться конспірологами, поряд з іншими, такими, як скандал з талідомідом в 1950-х і 1960-х роках і експеримент з сифілісом в Таскігі, – коли вони стверджують, що владі не можна довіряти.

На сайті організації «FullFact» стверджується, що «просто попросити компанії в Інтернеті видалити цей контент не є адекватною відповіддю у вільному суспільстві. Це навряд чи спрацює і може навіть погіршити ситуацію».

«Люди зі зрозумілих причин налякані, напружені і збиті з пантелику, і ми повинні враховувати це в будь-якому випадку», – зазначено в публікації на сайті.

«Всіх переконати не вдасться: деяким людям просто подобаються теорії змови, і вони не здатні довіряти фактам. Але оскільки страхи навколо 5G вже стали мейнстрімом, ми повинні впевнено протистояти їхнім аргументам, надаючи чітку, високоякісну інформацію, щоб відповісти на всі їхні запитання, а не просто називати їх дурнями».

COVID-19 – це серйозне інфекційне захворювання, викликане нещодавно виявленим коронавірусом, який вперше з'явився в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Вірус передається головним чином через крапельки слини або виділення з носа, розсіяні при кашлі або чханні інфікованої людини. За даними центру ресурсів коронавірусу Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 травня в світі було зареєстровано понад 5,6 мільйона підтверджених коронавірусних інфекцій. Більше 350 000 стали смертельними.

Жодного підтвердження зв'язку між поширенням коронавірусу і вишками 5G учені не виявили.

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