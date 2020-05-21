YouTube опублікував список заборонених тем про COVID-19

Компанія Google опублікувала правила, що забороняють поширювати на відеохостингу YouTube недостовірну медичну інформацію про нову коронавірусну інфекцію.

До списку заборонених тем, зокрема, увійшли:

– заперечення коронавірусу,

– відмова від допомоги лікарів і лікування за допомогою народної медицини або молитви,

– твердження про те, що вакцина або ліки від COVID-19 уже є,

– відмова від азійської їжі, щоб не заразитися,

– зв’язок захворювання з випромінюванням від мережі 5G,

– очищення повітря від коронавірусу за допомогою феєрверків.

Відеозаписи з неправдивими повідомленнями адміністрація YouTube видалятиме, акаунти користувачів у разі повторних порушень заблокують.