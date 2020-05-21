YouTube опублікував список заборонених тем про COVID-19

Компанія Google опублікувала правила, що забороняють поширювати на відеохостингу YouTube недостовірну медичну інформацію про нову коронавірусну інфекцію.
До списку заборонених тем, зокрема, увійшли:
– заперечення коронавірусу,
– відмова від допомоги лікарів і лікування за допомогою народної медицини або молитви,
– твердження про те, що вакцина або ліки від COVID-19 уже є,
– відмова від азійської їжі, щоб не заразитися,
– зв’язок захворювання з випромінюванням від мережі 5G,
– очищення повітря від коронавірусу за допомогою феєрверків.
Відеозаписи з неправдивими повідомленнями адміністрація YouTube видалятиме, акаунти користувачів у разі повторних порушень заблокують.
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