Південна Корея поновлює навчання в університетах

Університети в Південній Кореї відкрилися 20 травня після більш як двомісячної павзи, спричиненої пандемією коронавірусної інфекції. Студенти мають дотримуватися жорстких правил, щоб запобігти поширенню вірусу.

Це перший етап поновлення навчання, який у підсумку передбачає відкриття всіх шкіл Південної Кореї за нових умов, які передбачають носіння масок, вимогу до учнів і студентів протирати столи та ставити їх на відстані один метр один від одного.

У разі можливого позитивного тесту на коронавірус хоча б в одного з учнів школа знову переходитиме на онлайн-навчання, доки повернення до традиційної фоорми не стане безпечним.

Влада Південної Кореї повідомила 19 травня про 32 нові випадки захворювання в країні. Загалом за весь час епідемії число інфікованих сягнуло 11 тисяч 110, померли 263 людини, згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса.